用五倍券、農遊券消費 可抽獎1年蔬果箱、林務局月曆

振興五倍券平台預計於22日上線時開放登錄抽面額888元的農遊券，第一階段抽88萬名、第二階段抽55萬名，可分次使用。農委會主委陳吉仲今表示，農委會將加碼抽獎活動，像是林務局搶手的拼圖、月曆、煮婦煮夫最在乎的一年份蔬果箱、白米、羊奶、水產品，都會大量提供讓民眾抽獎，「金額都還不錯。」

面額888元的農遊券，第一階段提供88萬份，第二階段再抽58萬份，共計146萬份，預計使用期間為今年10月到明年4月使用，包括農漁會、休閒農場、國家森林遊樂區等消費據點3000處都可使用。

陳吉仲今表示，會再加碼抽獎活動，如林務局的拼圖、桌曆及月曆，通常一上市就被搶光，還有家庭主婦最在乎的一年份蔬果箱、白米、羊奶、水產品，將提供大量產品給大家抽獎，「金額都還不錯」，後續會陸續公布。

據了解，民眾之後只要持農遊券、五倍券或現金，到3000個農業消費據點消費滿千元，就可以參加農委會的抽獎活動。