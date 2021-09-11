人工生殖補助開辦踴躍 2醫學會打造「好孕地圖」助攻

台灣出生率持續低迷，2020年台灣出生與死亡人口驚見「死亡交叉」，美國預測報告更顯示，台灣2021年預估生育率僅1.07，全球倒數第一。為挽救生育率，國健署今年7月祭出「催生利多」，最新人工生殖補助方案，無排富且年齡層放寬，政策上路2個月詢問度踴躍，可望帶動出生率。

根據行政院性平會統計，2020年平均第一胎產婦年齡為31歲，若時間再往後挪，通常很難再催生第二胎。中華民國生育醫學會理事長張帆表示，女性生育能力於30歲之後開始退步，過了35歲後急遽下滑，即便執行人工生殖，懷孕與活產率也會於34歲開始走下坡，若計畫想生第二胎的夫妻，只剩不到「3年」的黃金時間。近20年來轉而求助人工生殖的女性，年齡最高佔比延後6歲，2019年更來到38歲，但卵子品質、數量與卵巢功能隨年齡下降，「卵實力」走下坡，成功率相對較低。

根據國健署公告，台灣每7對夫妻中就有1對不孕。台灣生殖醫學會理事長陳明哲表示，依照WHO不孕症標準，以35歲為基準，小於35歲的男女沒有採取避孕措施，進行規律的性生活一年以上無法懷孕；或35歲以上的男女，進行規律且沒有避孕措施的性生活半年仍沒有懷孕；或已知有不孕症的危險因子，如子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙等。出現以上任一種情況，即為不孕徵兆，雙方皆需盡早至生殖機構進行進一步檢查，把握懷孕黃金期。

台灣人工生殖技術持續進步，也更重視母嬰安全，相較20年前，2019年植入兩顆以下胚胎已超過七成4。張帆表示，人工生殖前須評估年齡、家族病史等因素，卵子品質與存量、胚胎養成、子宮內膜狀況皆會影響受孕的成功率，然而「年齡」是關鍵因素，也是夫妻間最能掌握的。

根據國健署今年6月發佈的最新人工生殖施行結果分析統計，從年齡來看，平均小於35歲進行2.1次人工生殖會成功，35-37歲2.5次會成功，38歲-40歲則增加為3.3次才會成功，到了41歲以上甚至需要超過5次以上才會成功5，顯示越早進行人工生殖治療，成功率越高。

36歲的林小姐，5年前結婚後即展開求子之路，由於規律性生活一年以上仍無法懷孕，諮詢醫師後確定有不孕問題，嘗試5年人工生殖療程，進行第3次療程時，適逢今年7月補助上路，坦言「心態有差，減輕不少壓力，能安心備孕」，沒想到順利受孕，至今懷孕1個多月，也是試管嬰兒補助的第一波受惠者。另外一位孔媽媽，起初有子宮肌腺症、巧克力囊腫等婦科疾病，認知到不孕問題，經過5年努力求子，終於在40歲這年，經過4次胚胎植入療程，順利獲得一對雙胞胎。

衛福部公布「體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案」許可之人工生殖機構，全台共有93間，台灣生殖醫學會與中華民國生育醫學會為了力挺真正有生育需求的不孕症夫妻，攜手打造「好孕地圖」 (https://infertilitymap.org/ )，彙整此93間專業、友善的人工生殖機構資訊，一指即可找到鄰近院所，期望幫助需求者一圓家庭夢。