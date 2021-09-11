中捷加強中秋連假接駁 9／18至9／23開高鐵加班車
中秋連假將至，加強連假期間旅客接駁服務，台中捷運公司今天表示，捷運綠線9月18日至9月23日每日0時15分加開高鐵台中站往北屯總站加班車，陪伴遊子返家，並請旅客配合各項防疫措施，平安過中秋。
另外，高中職以下學校9月1日開學後，中捷運量持續回升，9月1日至9月10日平均日運量1萬5795人次，較8月平均日運量成長35.14％，未來將視實際運量滾動式調整班距。
中捷公司表示，目前為二級疫情警戒期間，為防堵病毒入侵，捷運綠線仍維持三級警戒防疫措施，提醒旅客搭乘捷運請全程佩戴口罩，於進站前及出站後掃描實聯制QR Code、使用車站提供的酒精消毒雙手，候車時分散排隊及保持社交距離，共同守護全民健康。
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