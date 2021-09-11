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「自動去顫器」小粒真好用 救18歲女、 86歲嬤走路有風

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總心臟血管中心今天舉辦「即刻救援 馬上心動」病友衛教講座。圖／台中榮總提供
台中榮總心臟血管中心今天舉辦「即刻救援 馬上心動」病友衛教講座。圖／台中榮總提供

台中榮總心臟血管中心今天舉辦「即刻救援 馬上心動」病友衛教講座，分享18歲先天長QT症候群女患者在體內植入自動去顫器並納入遠距照護服務，今年7月監測到心律不整復發，救回一命。86歲阿嬤在家屬陪伴下到場分享，她反覆的心搏過慢，向醫師鄭諭聰求診，感謝台中榮總醫療團隊救治，安裝新型無導線節律器，如今走路、提重物都沒問題，「小粒真好用」，改善生活品質。

台中榮總院長陳適安說，台中榮總自2013年引進心臟電子儀器遠距照護系統，至今服務40名病患，提早發現潛在的心律問題並提前介入治療，縮短病人返診次數及等候時間，甚至降低不必要的住院及檢查。這也疫情下重要防疫策略，期望台中榮總持續提供中台灣心臟血管疾病患者最優質的醫療照護，持續守護民眾健康。

台中榮總心臟電氣生理科主任謝育整說，透過今天的病友衛教講座，以及病友分享，讓病友認識心律不整及治療等。一名18歲女患者因植入體內自動去顫器，並納入遠距照護服務，今年7月遠距監測儀發現她心律不整復發，因為是在睡夢中，使接受了電擊仍不知，經醫療團隊聯絡她提早回診調整藥物後，即未再復發。

心臟出現心搏過快如心室頻脈、心室顫動等，或過慢如心臟衰竭等，出現頭暈、虛弱無力、暈倒、呼吸困難等症狀，可透過心導管心律不整電燒灼手術，或植入心臟電子儀器，包括心律調節器、體内自動去顫器、及心臟雙腔再同步節律器來改善症狀，恢復生活品質。

台中榮總心臟血管中心主任李文領說，植入式心臟電子儀器經無線傳輸，病人在家就能傳送心臟電子儀器内儲存心律數據資料，提供醫師掌握患者病況，減少不必要的門診及住院。對於緊急心律不整病人也能即時將心律數據傳送到醫療院所，由醫療人員指示即時就醫或調整藥物。

86歲阿嬤今天在台中榮總「即刻救援 馬上心動」病友衛教講座分享，在安裝新型無導線節律器後，走路、提重物都沒問題，「小粒真好用」。圖／台中榮總提供
86歲阿嬤今天在台中榮總「即刻救援 馬上心動」病友衛教講座分享，在安裝新型無導線節律器後，走路、提重物都沒問題，「小粒真好用」。圖／台中榮總提供
86歲阿嬤（右二）今天在台中榮總「即刻救援 馬上心動」病友衛教講座分享，在安裝新型無導線節律器後，走路、提重物都沒問題，「小粒真好用」。圖／台中榮總提供
86歲阿嬤（右二）今天在台中榮總「即刻救援 馬上心動」病友衛教講座分享，在安裝新型無導線節律器後，走路、提重物都沒問題，「小粒真好用」。圖／台中榮總提供

台中榮總 患者 遠距

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