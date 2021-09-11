不斷更新／璨樹襲台交通異動 台鐵南迴線午後陸續停駛

強颱璨樹暴風圈已於上午9時觸陸，儘管強度可以略降為中颱上限，依舊會對台灣造成很大威脅。本報整理出海陸空交通異動，目前台鐵部分列車行駛，高鐵則正常行駛；海運取消46航次。公路方面則尚無災情傳出。

●台鐵

今天晚間6時前列車行駛概況如下：

一、西部幹線：基隆-潮州站間，各級列車正常行駛，127次(南港13:14-潮州17:39-台東)改行駛至潮州站止。

二、東部幹線：

(一)台北-花蓮站間各級列車正常行駛。

(二)花蓮-台東站間除326次(花蓮16:26-台東18:35-新左營)全區間停駛外，各級列車正常行駛。

三、南迴線：

(一)逆行(新左營開往台東方向)自707次(新左營13:53開) 開行後，全部停駛。

(二)順行(台東開往新左營方向)自374次(台東16:55開) 開行後，全部停駛。

四、各支線正常行駛。

五、因應災害事故，乘客出門前，詢問列車運行情形請洽：

(一)台鐵局官方網站，會隨狀況更新最新資訊，網址： https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip 。

(二)台鐵局24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)協助查詢事故狀況。

(三)各就近車站(台鐵局官方網站有各車站聯絡資訊)。

六、對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

●高鐵

今天全線可正常營運，各車次列車依時刻表發車。高鐵公司將進一步蒐集颱風相關資訊後，規畫明（12）日之營運模式，並於今（11）日晚間8時前宣布公告。

●空運

（11:15更新）

因受璨樹颱風影響，長榮航空明天除往返高雄-上海浦東航班維持正常起降外，其餘由桃園機場及松山機場起降之客運航班全日取消或延遲抵達，

航班異動訊息如下：

航班取消，包含台北-新加坡BR225、BR226；台北-大阪BR132、BR131；台北-東京成田BR198、BR197；台北-香港BR867、BR868；台北-澳門BR801、BR802；台北-首爾BR160、BR159；台北-上海浦東BR722、BR721；台北-舊金山BR18；台北-休士頓BR52；台北-巴黎BR87。

航班延遲抵達：預計延至9月13日18:00以後陸續抵達，包含紐約-台北BR31；西雅圖-台北BR25；舊金山-台北BR17；溫哥華-台北BR09。

長榮說，最新航班異動訊息，敬請旅客多加利用長榮航空網站www.evaair.com 或EVA Mobile APP查詢。

中國南方航空宣布，明天取消台灣往返上海航班號如下：CZ3096/CZ3095 台北-上海/上海-台北。

（14:45更新）

民航局說，受璨樹颱風影響，今日截至1000，國內線取消36架次、延誤2架次，國際暨兩岸航線取消2架次。

●海運

航港局說，受0910璨樹颱風影響，本日(9月11日)共有7航線，計46航次停航：

(1)基隆-馬祖：全部停航(1航次)。

(2)南竿-東引：全部停航(1航次)。

(3)東港-小琉球：部分停航(開航12航次、停航24航次)。

(4)鹽埔-小琉球：部分停航(開航2航次、停航6航次)。

(5)富岡-綠島：全部停航(7航次)。

(6)富岡-蘭嶼：全部停航(3航次)。

(7)後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。

2.海運已加開航班資訊：無。

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。

●公路

公路總局說，璨樹颱風來襲，公路總局道路災情統計截至8時00分止尚無災情發生。

公路總局說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。