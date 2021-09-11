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越南每日確診數飆升 北榮跨海視訊授抗疫經驗

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
越南震興醫院醫療團隊視訊向北榮團隊揮手致意。圖／北榮提供
越南震興醫院醫療團隊視訊向北榮團隊揮手致意。圖／北榮提供

新冠肺炎疫情肆虐全球，隨著病毒不斷變種，原為防疫模範生的越南，近期每日確診超過1.3萬人。台北榮總胸腔部、內科部感染科組成的新冠肺炎專家團隊，8月31日起提供越南震興醫院難治新冠肺炎病例專業諮詢，就藥物使用、治療方向及後續照護廣泛交換意見，希望藉由經驗交流，提升雙方新冠肺炎治療成效。

越南震興醫院與台北榮總副院長、骨科專家陳威明早已建立醫療合作模式，該院副院長張武修（我國前監察委員）、副院長林承寛，透過副院長陳威明積極協助促成，建立雙方專家諮詢模式。8月至今已完成4次會議，針對9名患者，包括加護病房症候群(ICU psychosis)、肺部纖維化、慢性病史合併症等重症照護案例討論。

台北榮總國際醫療中心主任劉君恕表示，台北榮總配合新南向政策，承接衛福部一國一中心計畫，3年來持續與越南多家醫療機構與大學深化交流，有鑑於越南疫情日趨嚴重，台北榮總除提供線上專家諮詢，近期將與越南所有簽約合作醫院，分享由台北榮總胸腔部、家醫部、急診部、感染科及手術管理委員會，共同錄製英文及越語版本抗疫經驗影片。

劉君恕指出，抗疫經驗影片內容包括大規模疫苗接種、北農及京元電駐點篩檢、手術室防疫策略、臨床治療藥物策略、確診病人氣切實務分享，及從新冠肺炎學到的傳染病課題等6大主題，期能協助越南成功抗疫，早日回歸正常生活。

越南震興醫院為我國台商投資醫院，107年台北榮總與該院簽署合作備忘錄，就婦科、骨科等進行廣泛醫學交流，長期深耕，建立良好情誼，疫情期間越南震興醫院已成為我國台商首選之新冠確診後送醫院。

北榮胸腔部呼吸治療科主任陽光耀給予越方專業意見。圖／北榮提供
北榮胸腔部呼吸治療科主任陽光耀給予越方專業意見。圖／北榮提供
台越視訊交流新冠照護經驗。北榮新冠肺專家團隊與越南震興醫院醫療人員遠距視訊合影。圖／北榮提供
台越視訊交流新冠照護經驗。北榮新冠肺專家團隊與越南震興醫院醫療人員遠距視訊合影。圖／北榮提供

新冠肺炎 COVID-19

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