防Ｄelta！嘉雲區中秋及國慶假公共運輸優惠暫停實施

秋節將近，Ｄelta變種病毒入侵雙北市，讓節慶蒙上陰影；嘉義區監理所所長黃萬益說，秋節與國慶連假僅間隔2周，公路總局考量疫情趨勢未明朗，不鼓勵民眾使用公共運輸出遊返鄉，秋節及國慶假期公共運輸優惠不實施，包括國道客運85折優惠、台灣好行半價優惠，以及轉乘地區客運一段票免費的優惠暫停實施。

但搭乘高鐵嘉義站BRT「7212」在檜意森活村、故宮南院等站點上下車使用電子票證一律免費；高鐵乘客搭乘BRT「7211」、「7212」維持免費方案。

故宮南院慶祝開館5周年，為改善民眾到南院交通，高鐵BRT延駛南院元旦上路，高鐵BRT7212線新增嘉市觀光景點文化中心（檜意森活村）及故宮南院兩個站點，兩站上、下車都可享免費搭乘，達到縣市觀光交流加乘效果。

高鐵BRT共兩線，「7211」線行駛「嘉義公園－嘉義轉運站（台鐵嘉義站後站）－高鐵嘉義站－朴子轉運站」；「7212」線為區間車，行駛「高鐵嘉義站與嘉義轉運站（台鐵嘉義站後站）」之間。

因應防疫措施，客運場站及車輛都在發車前、收班後，以及每3小時都實施消毒，民眾可安心搭乘。阿里山森林遊樂園區入園限定3600人，額滿請民眾轉往其他景點。