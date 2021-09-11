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防Ｄelta！嘉雲區中秋及國慶假公共運輸優惠暫停實施

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
高鐵ＢＲＴ「7212」增開故宮南院與嘉市檜意森活村景點兩站，上下車全程免費。圖／ 嘉義客運提供
高鐵ＢＲＴ「7212」增開故宮南院與嘉市檜意森活村景點兩站，上下車全程免費。圖／ 嘉義客運提供

秋節將近，Ｄelta變種病毒入侵雙北市，讓節慶蒙上陰影；嘉義區監理所所長黃萬益說，秋節與國慶連假僅間隔2周，公路總局考量疫情趨勢未明朗，不鼓勵民眾使用公共運輸出遊返鄉，秋節及國慶假期公共運輸優惠不實施，包括國道客運85折優惠、台灣好行半價優惠，以及轉乘地區客運一段票免費的優惠暫停實施。

但搭乘高鐵嘉義站BRT「7212」在檜意森活村、故宮南院等站點上下車使用電子票證一律免費；高鐵乘客搭乘BRT「7211」、「7212」維持免費方案。

故宮南院慶祝開館5周年，為改善民眾到南院交通，高鐵BRT延駛南院元旦上路，高鐵BRT7212線新增嘉市觀光景點文化中心（檜意森活村）及故宮南院兩個站點，兩站上、下車都可享免費搭乘，達到縣市觀光交流加乘效果。

高鐵BRT共兩線，「7211」線行駛「嘉義公園－嘉義轉運站（台鐵嘉義站後站）－高鐵嘉義站－朴子轉運站」；「7212」線為區間車，行駛「高鐵嘉義站與嘉義轉運站（台鐵嘉義站後站）」之間。

因應防疫措施，客運場站及車輛都在發車前、收班後，以及每3小時都實施消毒，民眾可安心搭乘。阿里山森林遊樂園區入園限定3600人，額滿請民眾轉往其他景點。

嘉義區監理所說，連假可能出現旅遊人潮、車潮，請出遊民眾遵守交通規則確保快樂出門、平安回家，也可選擇搭乘公共運輸。雲嘉地區知名景點的公車路線有：古坑綠色隧道、劍湖山世界、華山咖啡大街；太平雲梯、太平老街、竹林茶坊；昭和j十八史蹟資料館；愛情大草原、天長地久橋、龍隱寺、奮起湖、阿里山森林遊樂區。

高鐵ＢＲＴ「7212」增開故宮南院與嘉市檜意森活村景點兩站，上下車全程免費。圖／ 嘉義客運提供
高鐵ＢＲＴ「7212」增開故宮南院與嘉市檜意森活村景點兩站，上下車全程免費。圖／ 嘉義客運提供

嘉義 高鐵 故宮南院

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