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璨樹將侵台今起有感！ 陸警納花蓮 氣象局：結構很扎實

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
璨樹颱風路徑潛勢預測。圖／氣象局提供
璨樹颱風路徑潛勢預測。圖／氣象局提供

強颱璨樹今天起最靠近台灣。中央氣象局昨深夜起陸續將高雄、花蓮納入陸警範圍。降雨將集中在今天深夜到明天一整天，北部、東北部將有豪雨等級以上降雨。氣象局也說，目前璨樹結構仍然很扎實。

根據清晨6時資料顯示，璨樹颱風在鵝鑾鼻的南南東方約240公里海面上，以每小時13轉19公里速度，向北進行。近中心最大風速每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風；瞬間最大陣風每秒68公尺（約每小時245公里），相當於17級風以上。七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。颱風中心過去3小時強度略為減弱，其暴風圈已進入巴士海峽。

根據最新一報，陸上警戒範圍新增花蓮，以及原有的台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東及高雄，應嚴加戒備並防強風豪雨。海上則對台灣海峽南部、台灣東南部海面、台灣東北部海面及巴士海峽造成威脅。

氣象局資料也顯示，颱風及其外圍環流影響，今東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、桃園以北（含大台北地區）及馬祖、金門沿海地區易有較強陣風，台灣附近各海面風浪逐漸增大，並易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

此外，颱風外圍環流沉降影響，今台北、新北、桃園、新竹及金門地區高溫炎熱，局部地區有36度以上高溫發生的機率。

氣象局簡任技正伍婉華說，璨樹周末兩天影響最明顯，目前仍然是強烈颱風，但過去3小時有稍微減弱，北上到東部海面過程還會再稍微減弱，不過會以強颱或是比較強中颱影響台灣，結構還是很扎實，颱風中心經過地區要小心。

伍婉華說，預估未來兩天颱風中心最可能往東方近海北上，但因為行經路線在太平洋高壓邊緣，太平洋高壓強若些微變化，還有北上受到台灣地形影響，都可能影響颱風路徑變化。如果路徑偏東的話就會偏離陸地，加上風雨集中在暴風範圍之內，就有可能讓風雨會減弱些。

降雨方面，伍婉華說，颱風外圍環流一波波靠近，清晨到目前為止，基隆北海岸、東半部、恆春半島斷續下雨，山脈西邊雲量增多，南部、中部、北部、澎金馬白天天氣比較穩定，西半部、馬祖有短續降雨，金門、澎湖則天氣穩定，西半部沒有下雨時悶熱；山脈東邊，基隆北海岸地區、東半部、恆春半島會有陣雨或雷雨，也會出現局部大雨或豪雨。

伍婉華說，今晚到明天上午8時，除了東半部雨勢，西半部從山區往平地，雨逐漸下，降雨集中在今天深夜到明天一整天，各地都會有陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部和其他山區大雨或豪雨，北部、東北部有豪雨等級以上降雨。

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