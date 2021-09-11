強颱璨樹進逼 一張圖看各地風雨時程 這時間點容易致災

強颱璨樹步步進逼。天氣風險公司在臉書上表示，目前預估中心由台灣東部近海北上機會最高，而它的暴風圈將在今天中午前後碰觸恆春半島，在北上過程中，暴風圈將逐漸籠罩全台灣，一直要等到下周一白天才可望完全脫離。

根據天氣風險資料顯示，周日凌晨0時到中午12時，花東、恆春半島狂風暴雨，容易致災。周日中午過後，北北基宜、桃竹苗地區也要留意強風豪雨。

以下為各地風雨狀況：

●花東及恆春半島

周六凌晨起就會受到颱風外圍環流影響，開始有間歇風雨出現，中午之後暴風圈逐漸移入，風雨將明顯增強，由於相當靠近颱風中心，一直到週日上半天都會是狂風暴雨的情況，務必要提高警覺，減少災害的發生。周日下半天颱風更為北上之後，風雨就會大幅趨緩。

●北北基宜桃竹苗

當颱風中心在周日上半天來到花蓮近海時，才會明顯感受到風雨的增強，強風豪雨的情形會持續到下周一凌晨，之後颱風遠離，風雨將快速趨緩。另外，周六白天受到較強東南風過山沉降增溫影響，新北西側及桃竹地區有36度以上高溫發生機會。

●中彰投雲嘉南高屏

周六受到中央山脈的屏障而影響較小，要等到周日上半天之後，台灣海峽開始轉為西北風到偏西風時，才會出現較明顯的強風驟雨，山區要留意較大規模的累積雨量發生。下周一颱風逐漸遠離，台灣附近轉為西南風環境，因位於迎風面而持續有陣雨發生，其中嘉義以南的雨勢會較為明顯。

●澎湖、金門及馬祖

隨著颱風北上，澎湖在周日有間歇性強風驟雨，馬祖則在周日晚上至下周一清晨會出現較明顯的間歇風雨，金門距離颱風較遠，所受影響最小，但仍須留意強陣風的發生，以及周六颱風外圍東北風沉降導致的36度以上極端高溫。