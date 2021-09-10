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強烈颱風璨樹來勢洶洶 萊爾富三重美堤店提前撤離
強烈颱風璨樹來勢洶洶，中央氣象局今天（9月10日）下午5點30分發布陸上颱風警報，台東、恆春半島及屏東等地區納入首波警戒範圍。位在新北市二重疏洪道旁、重新橋下市集的萊爾富三重美堤店，是萊爾富全國唯一會「閃」颱風的門市，因位處行水區內，每次發布颱風或防洪警戒後，就得先行拆解，已於今日下午3點打包、進行撤離作業。
萊爾富除了加強全台門市防颱宣導作業之外，也滿足民眾採買防颱商品需求，提高商品備貨量1～2成，同時祭出優惠，讓民眾精省荷包安心買，平安防颱不缺糧。即日起至9月12日「北海道風味家庭號吐司」（售價50元）可享特價39元；10月5日前指定水、指定休閒零嘴可享第2件6折，「維力炸醬麵重量碗」（單件售價35元）可享2件特價60元。
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