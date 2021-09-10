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曾虛白新聞獎入圍名單出爐 聯合報系五項作品入圍

聯合報 / 記者林秀姿／台北即時報導

第四十七屆「曾虛白先生新聞獎暨台達能源與氣候特別獎」今天公佈入圍作品，從四百卅九件報名作品中，聯合報系共五項作品入圍！

經濟日報「小心高齡金融剝削」入圍公共服務報導獎文字類，該專題深入報導金融機構不當行銷、造成高齡者痛失退休金現象。此專題是由經濟日報與聯合報系願景工程合作製作，報導刊出後，深受外界關注，金管會更公布銀行對高齡者銷售商品相關數據，並宣示將擴大金檢。

聯合報系願景工程「現代動物園」也入圍公共服務報導獎數位創新類作品。由記者郭琇真、李昱萱、曾原信、吳佳靜、陳靖宜、許詩愷等人製作從制度面揭開動物園圈養野生動物的殘忍面，以及「動物展演管理辦法」遲未落實的問題。

此外，新媒體中心耗時半年製作的數位專題「六都新印象」，也入圍信義房屋社區營造與地方創生報導獎。數位製作人謝汶均、洪欣慈、許瑋琳深入六都，邀請在不同產業深耕、熱愛家鄉的在地青年一起回顧，這廿年間，六都有什麼改變了，什麼沒有變？他們眼中的六都有什麼新面貌？

聯合報近一年推出音頻產品podcast也獲得斬獲，兩項音頻作品入圍台達能源與氣候特別獎音頻類，包括記者侯俐安、游昌樺、林育如、楊懿共同製播的「告別不義之材，我們需要種樹，更要會砍樹」。以及記者林奐成、林育如共同製播的「綠能煉金術：第一手訪談原音大公開，揭漁電共生黑幕」 雙雙入圍。

動物園 願景

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