快訊

第八輪AZ疫苗已有61萬人預約 錯過截止日「65歲由地方施打」

甄子丹感謝小18歲愛妻 上節目自爆當初不知道她那麼嫩

疫情衝擊生活 台灣更保會助更生子女持續學習

中央社 / 台中10日電

疫情衝擊弱勢族群生活，台灣更生保護會與如是社會福利公益信託基金合作，協助更生人租金補貼、助學金補助，及疫情期間視訊教學設備，協助弱勢家庭子女，達到持續學習的目標。

台灣更生保護會今年度運用如是社會福利公益信託基金捐助款，協助更生人子女青少年的租金補貼、助學金補助，及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間視訊教學需求，提供平板等設備。

台灣更生保護會今天在台中舉辦「更保之愛‧深耕培育」記者會，包括台灣更生保護會董事長邢泰釗、法務部保護司長黃玉垣、富邦金控副總經理蔡佩玲等人皆出席。

邢泰釗致詞時表示，更生人子女多來自脆弱家庭及隔代教養，通常生活困頓、無法就學，今年除與台中地方法院少年法庭合作，推出少年租屋金補貼及助學金，另補助學雜費、制服費、學習用品等費用。

另外，基於疫情期間視訊教學需求，提供載具設備、數位學習補助，預定補助54名更生人子女。此外，為鼓勵更生人穩定工作，經更保會轉介輔導就業者，發放獎勵金及全勤獎勵金，每人最高新台幣1萬8000元，協助更生人再度適應社會。

更生人「老汪」曾因毒品案入獄，出獄後與14歲的女兒一同生活，他出席活動表示，剛出獄只能做派遣工作而生活不穩定，感謝更保會協助申請女兒的助學金，租房子也有補助，讓他生活雖然辛苦，也能保有希望繼續努力。

更生人 疫情 租金補貼

延伸閱讀

台灣更生保護會協助更生子女 租金補貼及助學金補助

邢泰釗發現在監幼兒蛀牙嚴重 啟動「貝齒護苗」計劃

萬安44號演習前夕 義警常訓 視訊教學收穫滿滿

回到家，家人好高興！強盜案假釋更生人哽咽分享境遇

相關新聞

疫情衝擊超焦慮 20至40歲年輕族求助精神科暴增3成

新冠肺炎疫情燒不停，今年情況又更加嚴重，不少年輕族工作、經濟受衝擊，收入銳減影響生活。精神科醫師表示，民眾除了對未來不確...

1919陪讀計畫 吳東諺、白家綺籲支持

為受疫情衝擊的弱勢兒少打造「家外之家」，藝人吳東諺、白家綺夫婦9日擔任「午安･家--1919陪讀計畫」勸募記者會代言人，盼望民眾支持「1919陪讀計畫」，讓弱勢兒少能到全台各陪讀班，接受免費課輔、品格

強烈颱風璨樹來勢洶洶　萊爾富三重美堤店提前撤離

強烈颱風璨樹來勢洶洶，中央氣象局今天（9月10日）下午5點30分發布陸上颱風警報，台東、恆春半島及屏東等地區納入首波警戒...

【沉重高雄輕軌／上】一場出軌意外 揭露蚊子輕軌的真相

8月底，高雄輕軌發生首宗脫軌意外，所幸無人傷亡。事後被熱議的不是出軌原因，而是事故發生在平日早上8點40分，車上僅有2名乘客，網友戲稱高雄輕軌是「帝王級享受」，只要銅板價就能包車，意外揭露高雄輕軌搭乘人數少的真相。外界譏高雄輕軌平日沒人搭，成了假日才略有人氣的「假日列車」，高雄副市長林欽榮妙回「輕軌是假日列車又何妨？」

曾虛白新聞獎入圍名單出爐 聯合報系五項作品入圍

第四十七屆「曾虛白先生新聞獎暨台達能源與氣候特別獎」今天公佈入圍作品，從四百卅九件報名作品中，聯合報系共五項作品入圍！

3C族必看／肩頸僵硬、轉不太動 5分鐘「斜方肌」鬆一下

頻繁使用3C的上班族，你的肩膀常常痠痛嗎？斜方肌緊繃該如何改善？韓國超人氣健身YouTube頻道分享，或坐或站都能運動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。