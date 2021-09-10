疫情衝擊生活 台灣更保會助更生子女持續學習

疫情衝擊弱勢族群生活，台灣更生保護會與如是社會福利公益信託基金合作，協助更生人子租金補貼、助學金補助，及疫情期間視訊教學設備，協助弱勢家庭子女，達到持續學習的目標。

台灣更生保護會今年度運用如是社會福利公益信託基金捐助款，協助更生人子女青少年的租金補貼、助學金補助，及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間視訊教學需求，提供平板等設備。

台灣更生保護會今天在台中舉辦「更保之愛‧深耕培育」記者會，包括台灣更生保護會董事長邢泰釗、法務部保護司長黃玉垣、富邦金控副總經理蔡佩玲等人皆出席。

邢泰釗致詞時表示，更生人子女多來自脆弱家庭及隔代教養，通常生活困頓、無法就學，今年除與台中地方法院少年法庭合作，推出少年租屋金補貼及助學金，另補助學雜費、制服費、學習用品等費用。

另外，基於疫情期間視訊教學需求，提供載具設備、數位學習補助，預定補助54名更生人子女。此外，為鼓勵更生人穩定工作，經更保會轉介輔導就業者，發放獎勵金及全勤獎勵金，每人最高新台幣1萬8000元，協助更生人再度適應社會。

更生人「老汪」曾因毒品案入獄，出獄後與14歲的女兒一同生活，他出席活動表示，剛出獄只能做派遣工作而生活不穩定，感謝更保會協助申請女兒的助學金，租房子也有補助，讓他生活雖然辛苦，也能保有希望繼續努力。