3C族必看／肩頸僵硬、轉不太動 5分鐘「斜方肌」鬆一下

頻繁使用3C的上班族，你的肩膀常常痠痛嗎？斜方肌緊繃該如何改善？韓國超人氣健身YouTube頻道分享，或坐或站都能運動，一天只要5分鐘！

特別注意：本文為居家運動參考，如本身有受傷或身體不適等情況切勿勉強進行，務必注意安全

【你有以下情況嗎？】

頸部側面到肩膀經常緊繃。

肩頸僵硬且會出現嚴重疼痛。

兩隻手感覺麻麻的。

肩頸不太能轉動。

脖子看起來變短，頸部線條變得肥厚，感覺頸部的肉變多，穿衣服撐不起來。

【尋找斜方肌】

斜方肌位子示意圖。圖／如何出版社 提供

斜方肌是橫跨後腦、頸部側面與背部的肌肉，因為形狀與修道僧侶的帽子相似，因此也稱為僧帽肌。斜方肌本身橫跨的區域很大，通常可分為上、中、下三個區塊。一般認為只有頸部側面的肌肉是斜方肌，但其實這一塊是上斜方肌，另外還有橫跨背部上方的中斜方肌，以及從背部中央往下延伸的下斜方肌。肩胛骨向後拉、上下移動、頸部轉動、伸展時，都有斜方肌的參與。用手去摸會發現斜方肌大多是緊繃的。

長時間坐在椅子上用電腦的人、頭經常往前傾的人，斜方肌都會緊繃突起，只用手摸也會喊痛。

【斜方肌為何緊繃？有以下可能】

1.持續從事對肩膀造成壓力的動作或姿勢。

2.長時間維持不良姿勢。

3.在沒有扶手的椅子上坐太久。

4.坐在高度不相符的書桌前。

5.背太重的背包。

6.承受壓力。

7.長時間用智慧型手機或電腦。

【與斜方肌有關的疼痛部位】

由於斜方肌分布的範圍非常廣，疼痛部位也大範圍分布在後腦杓、頸部側面、肩膀等處。對久坐

的現代人來說，上斜方肌是一塊總是緊繃、糾結的肌肉。上斜方肌一旦緊繃，頸部就會變厚、變短，肩膀也會看起來比較窄，以外觀來說並不美觀。不過只要常做伸展與幾個簡單的動作，就能夠預防斜方肌緊繃，還能夠拉長頸部線條，讓你穿衣打扮變得更好看了。

【坐著也能鬆！放鬆斜方肌的方法】

在家可做的放鬆斜方肌小運動。圖／如何出版社 提供

1. 坐在椅子上，右手抓住椅子固定身體，左手扶著右邊耳朵，扣住頭往對角線方向推。

2. 頭必須微微往右轉（若是扶著耳朵上方再推，頭就會自然轉動）。

3. 專注感覺斜方肌伸展，動作維持15 秒，重複3組。

4. 換邊再做一次。

特別注意：勿勉強進行，注意動作安全

【動起來！30 度外轉聳肩動作】

30 度外轉聳肩小運動。圖／如何出版社 提供

手臂向外張開30 度，上斜方肌的收縮方向就會剛好是一字形，這樣能有效地讓上斜方肌正常運動。

1. 雙腳站開與肩同寬，雙手往左右張開30 度。

2. 保持這個姿勢聳肩並維持3 秒。

3. 慢慢地放下肩膀。

4. 一組重複12次，共做3 組。

【以上摘文選自《1天5分鐘身材管理》、作者：LIFE AID (Jeon Hayun, Lee Heongyu, Hwang Boin)、譯者：陳品芳、圖文提供：如何出版社】