每天吃也不會膩！異國口味泡麵夯爆，報復性爽吃偽出國

撰文 / 黎允之

「受不了啦，我要出國！」芭達雅的棕櫚樹、新加坡的魚尾獅、馬來西亞的雙子星大樓……，這些台灣民眾熟悉的景點，曾經暑假必去，如今卻只能含淚遙望……。各位南洋控久等啦！不能出國的日子，就用舌尖環遊世界，在家用銅板價大啖道地的南洋美食，怒吃一波解解無法出國的癮，吃下去幫你再撐幾個月！

不能出國的日子，就用舌尖環遊世界，在家用銅板價大啖道地的南洋美食。 圖／吳彥峰 攝影
不能出國的日子，就用舌尖環遊世界，在家用銅板價大啖道地的南洋美食。 圖／吳彥峰 攝影

東南亞就是美食的天堂啊！尤其在炎熱的夏天，隨時都想來一點集合酸、甜、鹹、辣、鮮的南洋美食，現在想要品嚐異國風美食，不需要買機票，只需要熱開水！隨緣推出的「泰式酸辣湯麵」，銷魂口味一秒開胃，因此榮登許多消費者心目中最愛的異國口味泡麵第一名，不論葷食者或是素食者都擋不住它的魅力。

隨緣「泰式酸辣湯麵」是許多消費者心目中最愛的異國口味泡麵第一名。 圖／吳彥峰 攝影
隨緣「泰式酸辣湯麵」是許多消費者心目中最愛的異國口味泡麵第一名。 圖／吳彥峰 攝影

知名人氣Youtuber形容這款泡麵「吃起來非常道地，真的很泰式」、「我覺得這碗成功的原因就在於它的湯底」……。隨緣「泰式酸辣湯麵」以新鮮番茄，搭配香茅、檸檬葉等辛香料熬煮湯頭，香氣清爽，酸、辣與微微的甜味同時在口中迸放，帶來多層次的味覺饗宴，加上敏豆、香菜，整體風味更清甜溫潤，讓人忍不住報復性爽吃一波超過癮！

而馬來西亞與新加坡代表性的料理「叻沙」，更是東南亞美食中的經典，隨緣「南洋叻沙拌麵」以濃郁椰奶為基底，佐以香茅、南薑等辛香料燉煮醬汁，獨特多層次的香氣令人驚艷，涮嘴到完全停不下來，吃完以後還會口齒留香，令人回味，下一餐還想再+1！

隨緣「南洋叻沙拌麵」以濃郁椰奶為基底，佐以香茅、南薑等辛香料，獨特多層次的香氣令人驚艷。 圖／吳彥峰 攝影
隨緣「南洋叻沙拌麵」以濃郁椰奶為基底，佐以香茅、南薑等辛香料，獨特多層次的香氣令人驚艷。 圖／吳彥峰 攝影

知名Youtuber試吃後大推，「根本就是在店內會吃到的那種南洋叻沙麵」、「它的調味很正統」……。隨緣「南洋叻沙拌麵」選用Q彈細麵，吸附飽滿湯汁，麵體與醬料完美融合，微辣的刺激感吃起來爽口不膩，搭配蔬菜包裡的四季豆和茄子，美味更升級。

在公司吃午餐、登山野餐時吃碗麵，可以嘗試半濕半乾兩種吃法，注入熱水泡3分鐘後，把一半麵條撈起來，加入醬汁做成乾拌麵，再把剩餘的醬汁放進碗裡，製作成燴麵，記得加入醬汁前要先把碗裡的熱水倒掉一些，免得味道太淡喔！若在家吃可以選擇較省空間的袋裝麵，加入更多配料，使得整體口感更加豐富，一個人也可以品嚐喜歡的異國料理，享受彷彿瞬間移動到南洋渡假的爽感。

兩款異國口味泡麵都能帶給你爽口不膩的好滋味。 (圖／吳彥峰 攝影)
兩款異國口味泡麵都能帶給你爽口不膩的好滋味。 (圖／吳彥峰 攝影)

無論是深夜吃消夜、午餐想要簡單吃、已經宅在家太久不知道要煮什麼了，這兩款泡麵都能帶給你爽口不膩的好滋味，省錢省事還能百吃不厭！

目前隨緣「泰式酸辣湯麵」、「南洋叻沙拌麵」於7-11、全家、萊爾富、OK超商都能買到，全聯、家樂福、大潤發、愛買等各大量販店另有高CP值袋裝麵，趕快手刀來一碗，為生活加些異國美味，滿足想出國的心，南洋料理吃起來！

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