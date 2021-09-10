快訊

埃及爸2親屬疑近期感染 追Ct值「不排除改判本土案例」

一眼能看穿颱風眼！鄭明典認證：璨樹到達巔峰強度

5成因背負受傷 高山協作員勞動指引出爐30公斤為限

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部預計明天公布「山域揹負作業職業安全衛生指引」，除建議高山協作員背負重量以30公斤為限，也建議擬定書面契約，避免爭議。本報資料照片。
勞動部預計明天公布「山域揹負作業職業安全衛生指引」，除建議高山協作員背負重量以30公斤為限，也建議擬定書面契約，避免爭議。本報資料照片。

新冠疫情自去年爆發後，意外引發台灣登山熱潮，不少山友仰賴高山協員擔任響導或背工，但高山協作員的勞動權益卻鮮少被關注，勞動部預計明天公布「山域揹負作業職業安全衛生指引」，除建議背負重量以30公斤為限，也建議擬定書面契約，避免爭議。勞動部官員說，這份指引的目標是預防高山協作員受傷、職災，同時也教育山友。

台灣高山協作員工作除長期背負重物，因作業活動地區常位於高海拔地區及天候不良的高山地區，也增加其作業難度及負荷，容易產生肌肉骨骼相關傷害，也常有超時工作、薪資等問題。

根據勞動部勞動及職業安全衛生研究所107年的調查發現，有87%的高山協作員覺得山域背負作業容易造成肌肉骨骼不適，55.4%曾因背負作業受傷，且大多數高山協作員都是按件計酬，少數為薪資制或薪資加按件計酬混合式，臨時性人力占相當高比率。

考慮高山協作員性質、型態等特殊性，為保障協作員工作安全與健康，並維護合法勞動權益，勞動部訂定「山域背負作業職業安全衛生指引」，預計明天公布。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所組長劉立文表示，指引一般建議每人背負重量以不超過30公斤為原則，如果超過40公斤，建議以多人協同作業，並建議以改良式雪巴揹負方式（頭肩揹負方式），透過雙肩背架與頭帶分散重量，也要搭配適合的背架、防護具及必要裝備。

劉立文說，先前不少高山協助員跟受領高山協作服務者都採口頭協議，事後容易發生爭端，因此指引也建議雙方採書面契約方式約定，載明服務時間、服務區域、服務費計價與支付方式、事故損害賠償、保險情形揭示、背負重量等。

勞動部 薪資

延伸閱讀

颱風天停班 平台業者不外送食物

負重30公斤為原則 揹工：可多工作好幾年

被資遣勞工注意！若勞保年資滿15年 可申請續保

首份高山協作勞動指引出爐 負重30公斤為原則

相關新聞

疫情衝擊超焦慮 20至40歲年輕族求助精神科暴增3成

新冠肺炎疫情燒不停，今年情況又更加嚴重，不少年輕族工作、經濟受衝擊，收入銳減影響生活。精神科醫師表示，民眾除了對未來不確...

5成因背負受傷 高山協作員勞動指引出爐30公斤為限

新冠疫情自去年爆發後，意外引發台灣登山熱潮，不少山友仰賴高山協員擔任響導或背工，但高山協作員的勞動權益卻鮮少被關注，勞動...

兒童染疫無症狀居多 醫師提醒：生病就不上學

北部地區爆發托兒所群聚，高醫小兒感染科主任李敏生提醒，兒童感染新冠肺炎，多數無症狀或症狀輕微，且症狀與感冒雷同，不易辨別...

【即時短評】毛小孩可以有一條安全無毒的路嗎？

新北、基隆接連發生兩起毛小孩散步疑以中毒意外，一死三傷，前者飼主指控是碰觸到禁用的巴拉刈，後者飼主質疑有人投毒殺浪浪，目...

搶五倍券數位支付商機 「枋寮940」攜手街口支付

五倍券、好食券、藝Fun券、農遊券、國旅券、動滋券、客庄券、i原券與地方創生券即將上路，看準龐大的數位商機，由屏東縣枋寮...

麗緻集團散播愛 今年5倍成長！熱血、秀髮一起捐起來

持續近兩年的疫情風暴，許多行業深受其害，其中又以國際觀光產業首當其衝。7月初迎接復業，麗緻餐旅集團今(10日)舉辦年度公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。