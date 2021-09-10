5成因背負受傷 高山協作員勞動指引出爐30公斤為限

新冠疫情自去年爆發後，意外引發台灣登山熱潮，不少山友仰賴高山協員擔任響導或背工，但高山協作員的勞動權益卻鮮少被關注，勞動部預計明天公布「山域揹負作業職業安全衛生指引」，除建議背負重量以30公斤為限，也建議擬定書面契約，避免爭議。勞動部官員說，這份指引的目標是預防高山協作員受傷、職災，同時也教育山友。

台灣高山協作員工作除長期背負重物，因作業活動地區常位於高海拔地區及天候不良的高山地區，也增加其作業難度及負荷，容易產生肌肉骨骼相關傷害，也常有超時工作、薪資等問題。

根據勞動部勞動及職業安全衛生研究所107年的調查發現，有87%的高山協作員覺得山域背負作業容易造成肌肉骨骼不適，55.4%曾因背負作業受傷，且大多數高山協作員都是按件計酬，少數為薪資制或薪資加按件計酬混合式，臨時性人力占相當高比率。

考慮高山協作員性質、型態等特殊性，為保障協作員工作安全與健康，並維護合法勞動權益，勞動部訂定「山域背負作業職業安全衛生指引」，預計明天公布。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所組長劉立文表示，指引一般建議每人背負重量以不超過30公斤為原則，如果超過40公斤，建議以多人協同作業，並建議以改良式雪巴揹負方式（頭肩揹負方式），透過雙肩背架與頭帶分散重量，也要搭配適合的背架、防護具及必要裝備。

劉立文說，先前不少高山協助員跟受領高山協作服務者都採口頭協議，事後容易發生爭端，因此指引也建議雙方採書面契約方式約定，載明服務時間、服務區域、服務費計價與支付方式、事故損害賠償、保險情形揭示、背負重量等。