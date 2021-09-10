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兒童染疫無症狀居多 醫師提醒：生病就不上學

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高醫李敏生主任提醒，兒童快篩時，拭紙伸入到受到阻礙就可以停止。記者王昭月／翻攝
高醫李敏生主任提醒，兒童快篩時，拭紙伸入到受到阻礙就可以停止。記者王昭月／翻攝

北部地區爆發托兒所群聚，高醫小兒感染科主任李敏生提醒，兒童感染新冠肺炎，多數無症狀或症狀輕微，且症狀與感冒雷同，不易辨別，有肥胖、糖尿或氣喘、心臟病等兒童重症比率也會增高，建議幼兒園最好落實，生病不上學，避免病毒傳播。

李敏生表示，這次幼兒園群聚事件，讓很多家長擔心自己的小孩會染疫，但絕大多數的兒童個案，其實都是成人病患的接觸者或是群聚的一部分，且無症狀和狀輕微的約占6成，當中症狀輕微的約占4成，也就是絕大多數兒童，都無明顯症狀。

但李提醒，一般家庭若有群聚，孩子即使沒有症狀也務必提高警覺。他說，兒童新冠病毒的跟成人差不多，大概2至14天，平均6天，症狀像感冒或過敏，很判斷。最常見的是發燒、咳嗽，流鼻水，肌肉痠痛，喉嚨痛等，但肥胖、糖尿病，氣喘或先天心臟病、神經疾病的兒童，重症比率都較高

李敏生說，由於兒童症狀不典型，幼兒園或學校最好落實生病不上學，在家休息，以避免發生校園傳播。

他並表示，兒童居家快篩有年齡限制的，未滿2歲的孩童，最好到社區篩檢或醫院篩檢，超過2歲才能進行居家快篩。快篩前的溝通甚至模擬情境很重要，否則孩子害怕會閃躲，閃躲就會測不準，也可能捅出鼻血。家長幫孩子快篩時，可讓孩子站在胯間，一隻手固定孩子前胸雙臂，一隻手固定前額，若有流鼻血，則讓孩子的頭前傾45度，用食指拇指捏鼻翼加壓，就會止血 。

李敏生說，快篩時需讓孩子的頭稍微往後， 鼻咽試紙伸入鼻孔約到耳洞的距離即可，如果碰到阻力就可以停 ，拭紙拿出來前要輕輕旋轉，因每個試劑不同，使用前最好參用說明書。

快篩 幼兒園 氣喘

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