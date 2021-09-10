搶五倍券數位支付商機 「枋寮940」攜手街口支付

五倍券、好食券、藝Fun券、農遊券、國旅券、動滋券、客庄券、i原券與地方創生券即將上路，看準龐大的數位商機，由屏東縣枋寮、枋山鄉在地11個品牌組成的「枋寮940」，在數位轉型顧問黃耀寬牽線下，請到有500萬用戶的街口支付，擔任數位群聚品牌的數位夥伴。

街口支付副總黃峰昶說，聽到竹林有機農場提升屏東羅勒產業，獲歐日農業大老來台請益已感驚艷，榮獲世界金牌巧克力豆的TC巧舖推升屏東可可產業，在嚴峻疫情下對可可農不棄不離且致力創新，更感激賞；沒想到由經濟部中小企業輔導的枋寮940，在疫情期間臥薪嘗膽，推出7大小旅行共23款親子共學體驗，天天都是造訪枋寮好時機，期間更透過電商推廣枋寮7鄉鎮農特產，吸引苗栗、高雄與澎湖等知名品牌前來研學。

他強調，將危機化為轉機的正能量，振興地域的共同善念值得嘉許，更值得將7鄉鎮提供無現金支付的屏東優質品牌，推薦給街口的500萬用戶。

枋寮940領導人芳興莊園陳潔芳說，數位時代與疫情考驗，無現金支付是國際趨勢，為讓更多旅客車停枋寮，深度體驗枋寮地區，盼邀7鄉鎮有意提供無現金付款的品牌，於10月發表「街口美食暨枋寮940物產地圖」，它以枋寮鄉為圓心，擴及佳冬、林邊、新埤、春日、獅子與枋山鄉等地，盼號召80個以上的吃、喝、玩、樂、住、購物品牌，營造優質便利的無現金支付環境，提供旅客不用碰觸鈔票與銅板的消費選擇。

他說，「街口美食暨枋寮940物產地圖」需申辦街口支付並開通才能被列入，歡迎上述鄉鎮的品牌，那怕是沒有工商登記的老店，都可用個人戶申辦，有意參與者，請於9月25日前提出申請，並加入「台灣獨角獸創意有限公司」的LINE官方帳號(請搜尋：@464uvvad)申辦。

「枋寮940」由枋寮枋山鄉在地11個品牌組成，因枋寮鄉郵遞區號是「940」，就取名為「枋寮940」，成員有芳興莊園、村長的水果、禾興農場、平田永序農場、饗魚樂、龍炭烤、竹源薑母鴨、阮家茶坊天空餐廳、蘭欣辣汗花果休閒農場、椰們餐酒館與阿達漁港餐廳。