麗緻集團散播愛 今年5倍成長！熱血、秀髮一起捐起來

持續近兩年的疫情風暴，許多行業深受其害，其中又以國際觀光產業首當其衝。7月初迎接復業，麗緻餐旅集團今(10日)舉辦年度公益「愛在一起．齊散播愛」活動，以挽衣袖、捐秀髮、瑜伽愛三大主軸串連，預計今年整體將以4~5倍成長突破去年紀錄，目標募集150,000cc熱血、2,400公分頭髮，以及近10萬元協助博幼基金會偏鄉孩童學習。

2020年7月麗緻餐旅集團首次舉辦「愛在一起。齊散播愛」活動，以挽衣袖、捐秀髮、瑜伽愛三大主軸串起對社會全方位的關愛，並邀請台北捐血中心、中華民國癌病腫瘤患者扶助協會與李家同博士所創辦的「博幼基金會」共襄盛舉，首次舉辦就募集了32,000cc熱血、捐贈1,020公分秀髮與30位愛好瑜伽的朋友為基金會盡企業一己之力。

疫情下，也未影響麗緻餐旅集團對於公益的使命，今再次舉辦年度公益活動。麗緻餐旅集團董事總經理兼團總經理徐儷萍表示，「集團雖是疫情風暴第一受害者，但仍擔負起企業社會責任為公益團體解決困境，2020年以32,000c.c.熱血、1,020公分長髮為公益單位解決燃眉之急；今年延續熱潮，多家企業主動響應與集團攜手做公益，集團更投入百萬元的贈品感謝民眾，未來期望回饋社會的熱潮能年年延續，呼籲更多企業共襄盛舉。」

訊息曝光，一日內即瞬間湧入500人，將原設定一台200袋的捐血量緊急調度至3台捐血車支援，活動當日採捐血人分流報名，全程伴有琴師演奏，舒緩等候心情，預計共可募集15萬cc血袋入庫，為去年4.6倍，充實血庫血袋存量。

此外，攜手尚洋髮藝集團共邀請11位設計師前來，為50餘位捐髮者剪下美麗秀髮，全程於飯店內舉辦，將空間打造如髮廊般舒適，豪華版1對1的剪髮服務可與設計師溝通剪髮髮型。去年首度舉辦後，即有捐贈者仍保留蓄髮，希望今年能再度響應公益。