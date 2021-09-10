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幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

台鐵國慶連假車票今開搶 這些時段自強號已售完

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵國慶連假車票開搶。本報資料照片
台鐵國慶連假車票開搶。本報資料照片

國慶連假將至，台鐵今天凌晨零時起，國慶假期（10月8日至10月12日) 全線網路、電話語音及超商訂票，截至今上午8時止，總計完成5萬766筆、7萬6347張訂票，訂票過程順利。

台鐵說，請完成訂票之旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。

台鐵說，逾期未取車票，將於9月12日上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵局訂票網頁：https://www.railway.gov.tw剩餘座位查詢功能。

以下為截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往台東方向

10月8日20時至10月9日9時，長途自強號座位已售完。

(二)台東往台北方向

10月11日9-19時，長途自強號座位已售完。

二、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

三、加開北花優惠復興號，各日期及車次尚有餘票。

台鐵說，10月8、9及11日東線4班實名制列車，將於9月11日零時起開放8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。

台鐵 台東 自強號

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