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幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

新冠康復者罹肺部纖維化 國外有10例採肺臟移植

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄長庚醫院今天公布院內首位肺臟移植成功案例，心臟血管胸腔外科主治醫師羅乾鳴與患者林姓婦人偕手切蛋糕慶祝新生。記者陳玫伶／攝影
高雄長庚醫院今天公布院內首位肺臟移植成功案例，心臟血管胸腔外科主治醫師羅乾鳴與患者林姓婦人偕手切蛋糕慶祝新生。記者陳玫伶／攝影

北部新冠疫情加劇，有患者因免疫功能遭破壞，或受肺炎影響造成肺部纖維化，患者須長期戴呼吸器，林口長庚醫院胸腔外科教授劉會平表示，目前國外至少有10例採取肺臟移植成功案例，但後續問題目前還有待長期追蹤、研究。

劉會平表示，新冠肺炎確診患者康復後，可能會出現肺部纖維化後遺症，當藥物治療無法康復時，患者一輩子都要帶著呼吸器，嚴重影響日常生活，目前美國、德國等國家思考肺臟移植的可能性，目前至少已有10例成功案例，還要長期追訪了解後續問題，是一個新的選擇。

高雄長庚醫院心臟血管胸腔外科主治醫師羅乾鳴表示，台灣肺臟捐贈數量相較於心臟、肝臟等較少，加上一旦捐贈者被判定腦死，易出現併發吸入性肺炎、肺部感染或衰竭無法使用，新冠肺炎疫情爆發後，捐贈數量也有明顯影響，又受限疫情無法跨縣市取得捐贈器官，目前只能配合政策。

媒體詢問新冠肺炎康復者是否能捐贈肺臟，羅乾鳴說，新冠患者康復後體內應會產生抗體，捐贈前須再評估，確認體內有無殘病毒，目前尚無治療指引提出適不適合捐贈，還有待研究，但根據多數因肺炎死亡患者的肺臟解剖，狀況都不是很好，能捐贈的機率應不高。

高雄長庚醫院心臟血管胸腔外科主治醫師羅乾鳴表示，新冠康復者是否能捐贈肺臟有待研究，但看解剖狀況評估，機率不高。記者陳玫伶／攝影
高雄長庚醫院心臟血管胸腔外科主治醫師羅乾鳴表示，新冠康復者是否能捐贈肺臟有待研究，但看解剖狀況評估，機率不高。記者陳玫伶／攝影

新冠肺炎 患者 疫情

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