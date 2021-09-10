新冠康復者罹肺部纖維化 國外有10例採肺臟移植

北部新冠疫情加劇，有患者因免疫功能遭破壞，或受肺炎影響造成肺部纖維化，患者須長期戴呼吸器，林口長庚醫院胸腔外科教授劉會平表示，目前國外至少有10例採取肺臟移植成功案例，但後續問題目前還有待長期追蹤、研究。

劉會平表示，新冠肺炎確診患者康復後，可能會出現肺部纖維化後遺症，當藥物治療無法康復時，患者一輩子都要帶著呼吸器，嚴重影響日常生活，目前美國、德國等國家思考肺臟移植的可能性，目前至少已有10例成功案例，還要長期追訪了解後續問題，是一個新的選擇。

高雄長庚醫院心臟血管胸腔外科主治醫師羅乾鳴表示，台灣肺臟捐贈數量相較於心臟、肝臟等較少，加上一旦捐贈者被判定腦死，易出現併發吸入性肺炎、肺部感染或衰竭無法使用，新冠肺炎疫情爆發後，捐贈數量也有明顯影響，又受限疫情無法跨縣市取得捐贈器官，目前只能配合政策。