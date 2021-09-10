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幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

雙北疫情再加驚人強颱 潑墾丁、小琉球觀光冷水

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁海域到中午前雖是風平浪靜、晴空萬里的好天氣，因今天清晨5時半發布海上颱風警報，墾管處依災害防救法關閉所有海岸，遊客只能「望海興嘆」。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁海域到中午前雖是風平浪靜、晴空萬里的好天氣，因今天清晨5時半發布海上颱風警報，墾管處依災害防救法關閉所有海岸，遊客只能「望海興嘆」。記者潘欣中／攝影

強颱璨樹逐漸接近南台灣，屏東恆春半島首當其衝，周邊海域中午前雖是風平浪靜、晴空萬里的好天氣，因今天清晨5時半發布海上颱風警報，墾管處依災害防救法關閉墾丁海岸，遊客只能「望海興嘆」，墾丁和小琉球兩地都掀起退訂潮；另東港、小琉球的東琉線今天正常往返，但明天周六逢補班補課，部分船公司僅開早班船，讓住小琉球的通勤上班族和學生，只能請假或找親友家借宿。

再過兩個禮拜就是4天的中秋連假，墾丁地區旅宿業者無不祭出優惠迎接開學後的旅遊高峰，不過本周六、日先碰上強颱來攪局，加上雙北疫情持續發酵，降低旅客出遊意願。墾丁林姓旅宿業者說，墾丁核心區飯店和民宿周六原本有七成住房，中秋節前兩天訂房率近滿房，這兩天因強颱湧入退訂或延期電話，本周六已跌破五成，中秋連假也下降約兩成，好不容易回溫的國旅觀光又面臨挑戰。

雙北爆出Delta疫情後，墾丁旅宿業者不斷接到電話，已經出現一成的退房或延期，8日屏縣府發布旅宿「中秋禁止烤肉」後，包棟民宿業也出現退房潮，強颱璨樹周六將侵襲南台灣，旅宿店又掀起臨時退訂潮，業者叫苦一片；屏東縣政府交旅處強調，擔心中秋節連假的過節人潮移動，會讓疫情蠢動，只好忍痛宣布所有戶外公共場域，包括民宿、旅館都禁止烤肉活動，要守住這一波疫情。

屏東東港至小琉球的東琉線今天正常往返，氣象預報明、後天會是風雨最大的兩天，部分船公司今天宣布僅開早班船，不過，明天周六逢補班補課日，東琉線末班船宣布取消，讓住小琉球的通勤上班族和學生很頭痛，只能請假或找親友家借宿，紛紛敲碗希望能放颱風假，省去請假或找地方借宿的煩惱。至於民宿住房，周六因強颱侵襲南台灣，船班停駛，住房率從原本七成慘跌至二成。

屏東墾丁海域到中午前雖是風平浪靜、晴空萬里的好天氣，因今天清晨5時半發布海上颱風警報，墾管處依災害防救法關閉所有海岸，遊客只能「望海興嘆」。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁海域到中午前雖是風平浪靜、晴空萬里的好天氣，因今天清晨5時半發布海上颱風警報，墾管處依災害防救法關閉所有海岸，遊客只能「望海興嘆」。記者潘欣中／攝影
屏東東港、小琉球的東琉線今天正常往返，但明天周六逢補班補課，部分船公司僅開早班船，讓住小琉球的通勤上班族和學生，只能請假或找親友家借宿。圖／民眾提領
屏東東港、小琉球的東琉線今天正常往返，但明天周六逢補班補課，部分船公司僅開早班船，讓住小琉球的通勤上班族和學生，只能請假或找親友家借宿。圖／民眾提領
屏東墾丁海域到中午前雖是風平浪靜、晴空萬里的好天氣，因今天清晨5時半發布海上颱風警報，墾管處依災害防救法關閉所有海岸，遊客只能「望海興嘆」。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁海域到中午前雖是風平浪靜、晴空萬里的好天氣，因今天清晨5時半發布海上颱風警報，墾管處依災害防救法關閉所有海岸，遊客只能「望海興嘆」。記者潘欣中／攝影

小琉球 中秋節 墾丁

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