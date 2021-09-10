肺臟捐贈數量少 患者成功移植後還要擔心感染

林口長庚醫院胸腔外科教授劉會平率團隊協助指導高雄長庚醫院進行林姓婦人肺臟移植手術，林婦目前術後恢復良好，高長心臟血管胸腔外科主治醫師羅乾鳴表示，林婦接受移植後過幾天出現感染情形，幸在團體調整下順利度過危險期，並脫離呼吸器。

羅乾鳴表示，肺臟移植術前、術中、術後都很重要，林婦今年2月接受肺臟移植，記得當時林婦因肺部狀況不好，發燒住進胸腔內科，院方以抗生素治療，後來接受移植手術，第3、4天出現感染，在醫療團隊全力協助下很快調整，順利脫離呼吸器。

林口長庚醫院目前是台灣肺臟移植手術每年案例數最多的醫院，劉會平自1997年起參與林口長庚多場肺臟移植手術。他表示，20多年前因減肥茶守宮木造成患者肺部纖維化、呼吸衰竭，台灣開始進行肺臟移植研究。

劉會平說，肺臟移植後容易感染造成預後存活率低，一度暫停移植，近五年隨著技術進步，移植成功率提升，長庚體系中一年存活率約可達到80%，為讓南部的患者可避免舟車勞頓，林口長庚與高雄長庚進行技術支持，高雄長庚肺臟移植團隊雖較晚成立，但團隊很強。