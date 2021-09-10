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強颱璨樹進逼…全聯、家樂福貨量增1-3成 蔬菜泡麵優惠

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家樂福因應防颱需求，包括葉菜類、肉類、泡麵、罐頭備貨量比平常多1成。圖／家樂福提供
家樂福因應防颱需求，包括葉菜類、肉類、泡麵、罐頭備貨量比平常多1成。圖／家樂福提供

疫情風險未歇，璨樹颱風又來勢洶洶，全聯因應民眾採買防颱商品之需求，即日起針對乾貨、生鮮商品推出促銷優惠，像是必備的餅乾、泡麵、水等推出多款優惠商品，並增加2～3成備貨量。即日起至9月12日期間每日皆推出特惠商品，9月10日悅氏天然水6,000ml大瓶裝特價39元；9月11日維力炸醬麵原味90g（5入包）特價75元；9月12日農心辛拉麵120g/包，單包32元，5包特價139元。而針對需求高的生鮮商品，目前整體蔬菜備貨量已提高2倍，也推出促銷品項，即日起至9月12日履歷小白菜、履歷油菜、履歷空心菜，原價單包32元，任2包58元。即日起至9月16日，螺陽玉米筍原價85元，特價78元；鮮採秀珍菇、黑木耳、杏鮑菇，單包原價42元，任3包108元。

另外，家樂福也表示，因應防颱需求，包括葉菜類、肉類、泡麵、罐頭備貨量比平常多1成。剛好9月10日當天家樂福線上購物與LINE Pay合作，在LINE活動網頁送上家樂福10%折扣碼，當日不限金額線上購物使用LINE Pay消費可獲得4%折扣，與折扣碼活動可併用，最多可折14%，防颱備貨就趁現在。

9月10日悅氏天然水6,000ml大瓶裝特價39元。圖／全聯福利中心提供
9月10日悅氏天然水6,000ml大瓶裝特價39元。圖／全聯福利中心提供
即日起至9月12日履歷小白菜、履歷油菜、履歷空心菜，原價單包32元，任2包58元。圖／全聯福利中心提供
即日起至9月12日履歷小白菜、履歷油菜、履歷空心菜，原價單包32元，任2包58元。圖／全聯福利中心提供
9月11日維力炸醬麵原味90g（5入包）特價75元。圖／全聯福利中心提供
9月11日維力炸醬麵原味90g（5入包）特價75元。圖／全聯福利中心提供
全聯因應民眾採買防颱商品之需求，即日起針對乾貨、生鮮商品推出促銷優惠，並增加2～3成備貨量。圖／全聯福利中心提供
全聯因應民眾採買防颱商品之需求，即日起針對乾貨、生鮮商品推出促銷優惠，並增加2～3成備貨量。圖／全聯福利中心提供

家樂福 全聯 璨樹颱風

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