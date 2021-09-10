整理包／強颱璨樹將侵台 氣象局示警：威脅性極強

強颱璨樹即將侵台，「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專說，璨樹颱風威脅性極強。務必進行防颱準備、檢視防颱措施，並關注最新颱風預報資訊。

●路徑方面：

強颱璨樹隨高壓減弱後，今天開始偏北轉接近台灣。依最新資料整體預測路徑，璨樹將於明天接近巴士海峽、持續北上，可能從東部陸地切入本島，或從東部近海經過，路徑雖仍有不確定性，但無論是否登陸，都將對台灣陸地和鄰近海域，構成高度威脅。

●威脅區域和時程：

今天颱風接近、長浪威脅；下半天起宜花東、恆春半島，短暫陣雨；基隆北海岸、東半部 (含蘭嶼、綠島)、中南部、恆春半島、澎湖、金門，沿海將有長浪，避免海邊和近海活動。

周六颱風靠近、影響漸劇。東半部、恆春半島、北海岸，嚴防強風豪雨，局部將有大雨或豪雨；其他地區局部短暫陣雨或雷雨；各沿海風浪明顯增大，尤其東、南部沿海須嚴防大浪。

周日颱風威脅劇烈，嚴防狂風驟雨。風雨顯著區先宜花，後漸轉移至中部以北地區及西半部山區；宜、花將有局部豪雨以上等級降雨；中部以北、東部、各地山區，局部大雨或豪雨；「颱風中心附近通過時將有12級以上強風，極危險。沿海風強浪大，東半部將有6米以上巨浪」。

下周一颱風漸遠離、西南風影響，中南部、恆春半島，仍有短暫陣雨，其他地區局部短暫陣雨，下雨時間短。

●路徑變化：

璨樹颱風所處環境複雜、影響因素眾多、變化快速。高壓減弱之程度、時機，皆高度地影響璨樹之移動，路徑些微地偏東、或偏西，台灣各地的風雨程度、分布、破壞力都會有巨大的差異。

●威脅變化：

此颱風結構強、紮實，強風雨區域高度地集中在颱風中心，距離略近，就是狂風暴雨；距離稍遠，感受顯著減低。因此若璨樹稍有偏移，颱風威脅區域、破壞強度，皆會明顯不同，務必做好準備，隨時掌握資訊。多一分準備、少一分災害。

●提醒：

今天起沿海將有長浪，避免海邊、近海活動；避免前往高危險區域，如山區、溪河、海邊。颱風來襲適逢中、大潮，漲潮期間沿海低窪區須留意積淹水。確認排水設備、預備各項計畫。颱風中心的強陣風可達12級以上，破壞性極高，預作準備。

資料來源／取自「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專