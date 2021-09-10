快訊

最近13例是Delta變異株 首例AZ+莫德納混打出現突破性感染

本土2例、境外5例、1死 松山國一生確診但妹妹陰性

屏東兩男肚臍周圍出現不明原因瘀青 就醫發現竟是肝癌

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
兩名男子的肚臍周圍出現淤青。圖／屏基提供
兩名男子的肚臍周圍出現淤青。圖／屏基提供

屏東兩名正值壯年男性，因B型肝炎病史，卻沒有定期追蹤，加上有飲酒習慣，兩人都因為腹痛到屏東基督教醫院就醫，兩人的肚臍周圍出現不明原因的瘀青，經檢查後，兩人分別罹患肝癌末期、中期。屏基提醒，B型、C型肝炎等慢性病毒性肝炎是導致肝癌的主要原因之一，而慢性病毒性肝炎絕大部分沒有症狀，要定期追蹤，若常出現不明原因的瘀青，就要留意是否肝病惡化，若瘀青常出現在不易碰撞的部位，就要盡快接受檢查。

屏東基督教醫院肝膽胃腸科主治醫生蔡元榮說，兩名正值壯年46歲、57歲的男性，都有B型肝炎病史卻沒有定期追蹤，加上有飲酒習慣，兩人都因腹痛就醫，肚臍周圍出現不明原因瘀青，原以為是急性胰臟炎出血的典型症狀卡倫氏症（Cullen's sign）或腹腔內出血，但經過血液、超音波及電腦斷層檢查，才發現兩人是肝癌末期及肝癌中期，且肝腫瘤都有破裂的跡象。

屏基隨即安排肝臟動脈栓塞手術，將供應腫瘤營養的肝動脈塞住，以控制出血，抑制腫瘤，降低活性，但後續治療效果不佳，肝癌末期患者不到1個月就離世；另一名在則在7個月後；此病例症狀少見，屏基肝膽胃腸科主治醫師蔡元榮與馬來西亞理科大學醫學院李永葉教授將治療過程寫成論文投稿，獲世界頂尖內科期刊澳洲醫學期刊（Medical Journal of Australia）刊登。

屏基指出，肝癌是高度惡性腫瘤，好發B型肝炎盛行的地區，例如台灣及其它亞洲地區，台灣每年近8000人死於肝癌，屏東縣2020年就有389人。肝癌的症狀不明顯，不易早期發現，慢性病毒性肝炎絕大部分無症狀，建議民眾要定期追蹤。肝病患者若常出現不明原因瘀青，留意是否肝病惡化，若瘀青常出現在不易碰撞的部位，就要接受檢查。

屏東基督教醫院醫師蔡元榮將此病例報告投稿澳洲醫學期刊。圖／屏基提供
屏東基督教醫院醫師蔡元榮將此病例報告投稿澳洲醫學期刊。圖／屏基提供
兩名男子的肚臍周圍出現淤青。圖／屏基提供
兩名男子的肚臍周圍出現淤青。圖／屏基提供

B型肝炎 肝癌 屏東縣

延伸閱讀

屏東三地門鄉紓困加碼 免收垃圾清潔規費

屏東高國中生23日BNT疫苗校園開打 今起意願調查

屏東擋住Delta、為何新北不行？他提問遭打臉：雙北你封封看

遭弟弟咬一口瘀青　二伯揭蔡桃貴護弟超暖心行為

相關新聞

疫情衝擊超焦慮 20至40歲年輕族求助精神科暴增3成

新冠肺炎疫情燒不停，今年情況又更加嚴重，不少年輕族工作、經濟受衝擊，收入銳減影響生活。精神科醫師表示，民眾除了對未來不確...

台鐵基隆上班大誤點 挨批應變差

台鐵基隆路段昨天上班尖峰時段接連發生兩起事故，先是基隆車站號誌故障，接著在暖暖有列車撞到行人，造成大誤點，總計影響逾80...

我的經驗／咳嗽看錯科 清不完的痰

去年十月初某一天和朋友喝咖啡，忽然間輕咳了幾下，第二天也是如此，當時完全沒想到，接下來竟然必須吃止咳藥和類固醇三個多月，...

強颱璨樹進逼 全聯、家樂福貨量增1～3成 蔬菜泡麵優惠

疫情風險未歇，璨樹颱風又來勢洶洶，全聯因應民眾採買防颱商品之需求，即日起針對乾貨、生鮮商品推出促銷優惠，像是必備的餅乾、...

整理包／強颱璨樹將侵台 氣象局示警：威脅性極強

強颱璨樹即將侵台，「報天氣 - 中央氣象局」臉書粉專說，璨樹颱風威脅性極強。務必進行防颱準備、檢視防颱措施，並關注最新颱...

首份高山協作勞動指引出爐 負重30公斤為原則

高山協作員在登山活動中扮演不可或缺重要角色，勞動部近日擬訂首份高山協作勞動指引，除建議揹負重量以30公斤為原則外，也要與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。