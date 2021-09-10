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吃減肥茶至肺部纖維化 高雄婦接受肺臟移植重獲新生

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市68歲林姓婦人因肺部纖維化，全天須戴氧氣罩，經高雄長庚肺臟移植團隊開刀，目前術後恢復良好，高雄長庚醫療團隊與林婦切蛋糕慶祝重生。記者陳玫伶／攝影
高雄市68歲林姓婦人因肺部纖維化，全天須戴氧氣罩，經高雄長庚肺臟移植團隊開刀，目前術後恢復良好，高雄長庚醫療團隊與林婦切蛋糕慶祝重生。記者陳玫伶／攝影

高雄市68歲林姓婦人20多年前因吃減肥菜守宮木造成肺部纖維化，走路就會喘，2年多前病情加劇，只能全天戴著氧氣瓶，影響生活品質，高雄長庚醫院建議進行肺臟移植手術，今年二月接受手術，至今已可完全脫離呼吸器、術後良好，也成為高雄長庚首例肺臟移植成功案例。

林婦表示，發病前她很喜歡跳舞，25年前吃減肥茶後覺得走路會喘，雖長期吃藥控制，但近幾年疑因年紀大了，呼吸會喘的症狀更嚴重，6分鐘只能走150公尺，開始全天戴氧氣罩，只能待在家中無法外出，也讓身體越來越差。

高雄長庚醫院安排家庭訪視後，建議林婦進行肺臟手術，因南部肺臟移植成功的案例不多，林婦一開始有點擔心，心臟血管胸腔外科醫師羅乾鳴向林婦表示，整個高雄長庚、林口長庚的肺臟移植團隊都會全力幫忙，林婦才接受手術，3個多月後成功配對到符合條件的肺臟。

胸腔內科教授林孟志表示，守宮木減肥茶在20至25年前興盛，當時就被發現會造成肺部纖維化，並逐步惡化，台灣有上千人，尤以女性為主，就受此困擾，沒有藥物能痊癒。

林孟志說，胸腔內科醫師王逸熙負責林婦居家呼吸照護，看到林婦氧氣罩不離身，還要拖著氧氣瓶，生活品質不佳，因高雄長庚新成立肺臟移植團隊，建議林婦進行移植手術，目前醫院的移植技術已很成熟，怕的是術後感染問題，令人振奮的是林婦術後恢復良好。

羅乾鳴表示，末期肺病患者，因長期呼吸器依賴，往往需長時間臥床，身體機能逐漸變差，併發症眾多且容易造成肺炎感染，每次感染後又加重肺功能損傷，肺臟移植手術是移除林婦這類患者因疾病破壞的肺部，再將大愛捐贈肺臟移植入體內，改善肺臟功能。

高雄68歲林姓婦人今年2月接受高雄長庚醫院肺臟移植手術，成為高長首例肺臟移植成功案例。記者陳玫伶／攝影
高雄68歲林姓婦人今年2月接受高雄長庚醫院肺臟移植手術，成為高長首例肺臟移植成功案例。記者陳玫伶／攝影
高雄市68歲林姓婦人因肺部纖維化，全天須戴氧氣罩，經高雄長庚肺臟移植團隊開刀，目前術後恢復良好，已可正常走路、跳舞。記者陳玫伶／攝影
高雄市68歲林姓婦人因肺部纖維化，全天須戴氧氣罩，經高雄長庚肺臟移植團隊開刀，目前術後恢復良好，已可正常走路、跳舞。記者陳玫伶／攝影

手術 長庚 減肥

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