吃減肥茶至肺部纖維化 高雄婦接受肺臟移植重獲新生

高雄市68歲林姓婦人20多年前因吃減肥菜守宮木造成肺部纖維化，走路就會喘，2年多前病情加劇，只能全天戴著氧氣瓶，影響生活品質，高雄長庚醫院建議進行肺臟移植手術，今年二月接受手術，至今已可完全脫離呼吸器、術後良好，也成為高雄長庚首例肺臟移植成功案例。

林婦表示，發病前她很喜歡跳舞，25年前吃減肥茶後覺得走路會喘，雖長期吃藥控制，但近幾年疑因年紀大了，呼吸會喘的症狀更嚴重，6分鐘只能走150公尺，開始全天戴氧氣罩，只能待在家中無法外出，也讓身體越來越差。

高雄長庚醫院安排家庭訪視後，建議林婦進行肺臟手術，因南部肺臟移植成功的案例不多，林婦一開始有點擔心，心臟血管胸腔外科醫師羅乾鳴向林婦表示，整個高雄長庚、林口長庚的肺臟移植團隊都會全力幫忙，林婦才接受手術，3個多月後成功配對到符合條件的肺臟。

胸腔內科教授林孟志表示，守宮木減肥茶在20至25年前興盛，當時就被發現會造成肺部纖維化，並逐步惡化，台灣有上千人，尤以女性為主，就受此困擾，沒有藥物能痊癒。

林孟志說，胸腔內科醫師王逸熙負責林婦居家呼吸照護，看到林婦氧氣罩不離身，還要拖著氧氣瓶，生活品質不佳，因高雄長庚新成立肺臟移植團隊，建議林婦進行移植手術，目前醫院的移植技術已很成熟，怕的是術後感染問題，令人振奮的是林婦術後恢復良好。