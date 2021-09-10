全家便利商店響應在地商圈推動咖啡循環杯　再增台中草悟道商圈

全家便利商店落實聯合國永續發展目標SDGs第12項「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」的理念，繼今年世界地球日宣布攜手桃園市環保局推動「桃園市府商圈循環杯」計畫後，今天（9月10日）與台中市政府共同響應由環保組織綠色和平發起的台中草悟道商圈「絕塑好店」循環杯計畫，於台中全家便利商店草悟道店提供民眾減少一次性外帶飲料杯的選擇。為吸引更多人體驗，即日起於台中全家便利商店草悟道店購買Let's Café或私品茶系列飲品，使用門市內租借循環杯或使用自帶杯，每杯可享有現場直接折價20元的飲品優惠，限量100杯換完為止。

同時，全家便利商店也積極嘗試各種推動減塑與循環經濟的模式，全家便利商店桃園市府店與桃園市政府合作，推出領先零售通路業的「環保無塑日」計畫，自10月開始、每周五10點起不論購買Let's Café或私品茶系列一律只提供循環杯，更推出每杯優惠5元的折扣，希望培養民眾使用循環杯或攜帶環保杯的綠色消費習慣。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家便利商店有感環境永續不僅是全球議題，更為企業永續經營重要指標，今年4月與桃園市政府於全家便利商店桃園市府店合作推出「桃園市循環杯」計畫，更自發導入循環餐盒機制，成為全台首間「循環容器示範便利商店」，推出至今循環餐盒回收率達9成5，循環杯更高達99%。此次響應台中草悟道商圈循環杯計畫，特別選擇高人流的全家便利商店草悟道店作為示範門市，期望吸引更多民眾體驗。

全家便利商店草悟道店的循環杯使用方式十分簡單，只需開起LINE並掃描門市內借杯機上的QR Code，加入好盒器服務並取得循環杯，並於購買時將循環杯交給店員盛裝飲品，使用完畢後僅須投放到還杯機，即完成循環杯的租借與歸還。循環杯回收後會委託專業清洗商，洗淨殺菌符合衛福部公告餐具清洗良好作業指引，消毒後循環使用，確保衛生，再配送到門市供顧客重複使用。

此外，全家便利商店從消費者日常購買的鮮食包材、飲品容器著手規畫，以「循環容器推動、鮮食包材改革」兩路並進啟動環境永續日常進行式，階段性推動替代、減量，建立價值型循環回收商業模式，讓民眾可以在日常中透過消費隨手響應環保減塑，實踐環境友善的理念。