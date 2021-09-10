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中秋禁烤肉豬價跌 璨樹颱風近菜價聞聲漲

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
豬價被非洲豬瘟、中秋烤肉禁令夾殺，已經跌到75.69元，預期可能繼續跌價。記者簡慧珍／攝影
豬價被非洲豬瘟、中秋烤肉禁令夾殺，已經跌到75.69元，預期可能繼續跌價。記者簡慧珍／攝影

璨樹颱風接近台灣，產地蔬菜批發價在預期心理下止跌回升，再度衝破每公斤均價35元，今天37.9元，有上漲的空間；豬肉批發價因中秋烤肉禁令發酵，連日下跌，每公斤均價滑落到75.69元，還有調降的空間。

8月初大雨造成中南部蔬菜嚴重水傷，復耕葉菜最近一周上市，彰化縣溪湖鎮果菜市場的蔬菜批發價從8月21日的每公斤均價46.7元，逐漸下滑，近3天內在33元到34元之間徘徊，璨樹越來越接近台灣，可能在宜、花兩縣登陸，產地蔬菜批發價「聞風」上漲，今天整體每公斤均價37.9元。

溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文表示，颱風一來，菜價在預期心理下緩緩上漲，青蔥原本價格降到每公斤批發價200元，今天230元，花胡瓜每公斤均價52.7元漲至60元，韭菜每公斤均價昨天130元，今天140元，麻苧茄（紅茄）均價從66.5元漲到70元。

目前葉菜類批發價尚稱平穩，空心菜每公斤均價22.4元、小白菜22.7元、包心白22.9元、芥蘭菜23.5元、萵苣33.1元、莧菜42元，這些蔬菜的最高價每公斤32.5元到60元，跟8月大雨過後缺菜時的每公斤動輒百元，已經便宜很多，但蔡健文指出，整體菜價被颱風動向牽動，有上漲的空間。

國產豬肉批發價端午節前一路走揚，7、8兩月全國肉品市場各休市一次，仍止不豬價上漲，8月下旬衝上每公斤均價近89元的高價位。彰化縣肉品市場秘書陳永濃說，受到非洲豬瘟食品被夾帶到台灣販售，農民擔心毛豬染疫，增加出豬量的影響，開始出現量多價跌，近日疫情似有升溫跡象，政府發布全台中秋烤肉禁令，更讓豬價還有下跌的空間。

彰化縣肉品市場毛豬交易行情，本月1日交易均價80.39元，2日到8日在78元至79元的上下震盪，政府的中秋烤肉禁令已詳細規範到不能在自家騎樓、頂樓烤肉，豬價守不住78元關卡，9日跌到75.69元，此外，消費者發現超市發現烤肉用的豬肉片、豬肉串全數打八折，可見禁止中秋烤肉已發揮效果。

烤肉 中秋

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