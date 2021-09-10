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桃機塔台驚傳無預警停電險全斷電？ 民航局回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
桃機塔台傳出停電，民航局說，兩套不斷電系統其中一顆UPS確實有故障，但市電供電並未中斷，所有航管系統維持正常運轉，沒受到影響。示意圖。本報資料照片
桃機塔台傳出停電，民航局說，兩套不斷電系統其中一顆UPS確實有故障，但市電供電並未中斷，所有航管系統維持正常運轉，沒受到影響。示意圖。本報資料照片

媒體ETtoday報導指出，桃園國際機場塔台驚爆飛安危機，昨天凌晨無預警停電，連不斷電系統也故障，差一點完全斷電，所幸當時沒有飛機起降。

對此，交通部民航局表示，9日凌晨，桃園機場塔台不斷電系統確實有1顆UPS進行維修，維修過程，原本銜接於此一UPS之相關設備，均已轉接至其他UPS。

民航局說，桃機塔台共有2套不斷電系統，各有2顆UPS，在台電供電並沒有任何異常下，其中1顆UPS的維修，不影響航管系統正常運作。

「絕對沒有所謂飛安危機！」民航局說，如果有任何突發狀況導致塔臺完全無法運作。桃園機場會暫停提供航班起降服務，天空中的飛機會依飛行計畫轉降其他機場。

據了解，相關人員30分鐘左右就已修復完畢，供電確實也沒有中斷。

民航局 桃園

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