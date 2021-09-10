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推廣花蓮縱谷物產美景 農糧署推一日農遊只要688元

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣光復鄉邦查農場負責人蘇秀蓮（左）將在遊程中帶領民眾認識野菜。記者王燕華／攝影
花蓮縣光復鄉邦查農場負責人蘇秀蓮（左）將在遊程中帶領民眾認識野菜。記者王燕華／攝影

為推廣花蓮縱谷原鄉物產與美景，農糧署東區分區結合在地農會與旅行社，推出一日遊程，以阿美族原鄉光復鄉為重點，搭配周邊壽豐、鳳林鎮，包含景點、DIY體驗、交通、保險與午餐，只要688元，16人即可成行，10月底前的每周五六日出團。

「原氣食足縱谷輕鬆遊」農遊體驗行程，帶遊客走訪位於壽豐鄉的考古博物館、光復鄉吉利潭，走訪全國最大阿美族部落太巴塱的祖屋、木雕、再帶遊客到鳳林客家庄小鎮漫遊校長夢工廠、美好花生等。

遊程還提供太巴塱生活館的紅糯米酒釀DIY、瑪布隆農場的黑金茶焙炒、邦查農食農教育體驗3選1。時間上午8時30分從花蓮火車站出發，預計晚間5時回到花蓮。

農糧署東區分署長徐煇妃說，光復鄉位於花東縱谷平原，是東台灣最大的阿美族原鄉，耕地面積廣達507公頃，除了稻米，還有紅糯米、箭竹筍、黃藤心、樹豆、黑豆等多様濃濃原味的農產品，野菜也深受遊客青睞，這次結合光豐農會與明利旅行社，開發農遊體驗行程，規畫豐富多元又有趣的行程，邀遊客體驗縱谷風情。

「原氣食足」農遊體驗原價1380元，獲農糧署東區分區補助提供200個優惠名額，只要688元，。明利旅行社表示，即日起每周五、六、日推出，16人以上就成團，才剛推出，詢問電話不斷，已有近半預約，因名額有限，預計10月底前出團。報名可洽明利旅行社，電話（03）8466898。

「原氣食足縱谷輕鬆遊」，將帶民眾走訪太巴塱木雕、古井、祖屋等。記者王燕華／攝影
「原氣食足縱谷輕鬆遊」，將帶民眾走訪太巴塱木雕、古井、祖屋等。記者王燕華／攝影
花蓮縣光復鄉是東台灣最大原鄉，物產豐饒。記者王燕華／攝影
花蓮縣光復鄉是東台灣最大原鄉，物產豐饒。記者王燕華／攝影
「原氣食足縱谷輕鬆遊」，將帶民眾走訪太巴塱木雕、古井、祖屋等。記者王燕華／攝影
「原氣食足縱谷輕鬆遊」，將帶民眾走訪太巴塱木雕、古井、祖屋等。記者王燕華／攝影

旅行社 阿美族 東區

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