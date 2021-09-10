推廣花蓮縱谷物產美景 農糧署推一日農遊只要688元

為推廣花蓮縱谷原鄉物產與美景，農糧署東區分區結合在地農會與旅行社，推出一日遊程，以阿美族原鄉光復鄉為重點，搭配周邊壽豐、鳳林鎮，包含景點、DIY體驗、交通、保險與午餐，只要688元，16人即可成行，10月底前的每周五六日出團。

「原氣食足縱谷輕鬆遊」農遊體驗行程，帶遊客走訪位於壽豐鄉的考古博物館、光復鄉吉利潭，走訪全國最大阿美族部落太巴塱的祖屋、木雕、再帶遊客到鳳林客家庄小鎮漫遊校長夢工廠、美好花生等。

遊程還提供太巴塱生活館的紅糯米酒釀DIY、瑪布隆農場的黑金茶焙炒、邦查農食農教育體驗3選1。時間上午8時30分從花蓮火車站出發，預計晚間5時回到花蓮。

農糧署東區分署長徐煇妃說，光復鄉位於花東縱谷平原，是東台灣最大的阿美族原鄉，耕地面積廣達507公頃，除了稻米，還有紅糯米、箭竹筍、黃藤心、樹豆、黑豆等多様濃濃原味的農產品，野菜也深受遊客青睞，這次結合光豐農會與明利旅行社，開發農遊體驗行程，規畫豐富多元又有趣的行程，邀遊客體驗縱谷風情。