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是否全面禁止廚餘養豬 農委會：最快下周三前拍板

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
是否全面禁止廚餘養豬，農委會副主委黃金城表示，與各界溝通討論後，最快下周三前對外宣布。本報資料照片
是否全面禁止廚餘養豬，農委會副主委黃金城表示，與各界溝通討論後，最快下周三前對外宣布。本報資料照片

越南母女採購國外肉品來台含有非洲豬瘟病毒核酸，引起台灣畜牧場的疫病危機，農委會為此暫停廚餘養豬一個月，究竟未來我國廚餘政策維和，是否趁此機會全面禁止廚餘養豬，農委會副主委黃金城表示，究竟是「全面禁止廚餘養豬」還是「有條件廚餘養豬」，因需要與業界、環保署，以及行政院溝通，最快下周三前會拍板定案，對外宣布。

黃金城今天參加非洲豬瘟防治記者會時表示，阻絕非洲豬瘟威脅需要層層把關，阻絕境外就常是不要把肉類製品從國外帶回，但也會加強境內控管，至於10月後是否會繼續禁廚餘養豬，會分別與行政院、養豬團體、環保署討論，究竟採取什麼模式，10月以後，到底是全面禁止廚餘養豬，還是有條件讓廚餘養豬存在，這兩個模式，最快下周三前會對外宣布。

他表示，如果要全面禁止廚餘養豬，我們能夠接受政府這樣的處理嗎？雖然上周宣佈可補貼飼料500元，如果轉用飼料就提供2500元補貼，若要阻斷廚餘養豬要用什麼方式，配套需要一一與業者說明；另一方面，廚餘若百分百禁止養豬，台灣的廚餘處理是不是能夠順利，這也是一個問題，必須要與環保署溝通。

黃金城說，如果廚餘可以百分之百處理就沒問題，但目前就是家戶廚餘沒問題，但事業廚餘還是有壓力，所謂事業廚餘包括夜市、大餐廳來的廚餘，或者國防部軍人的廚餘處理，還需要進一步與溝通。

是否全面禁止廚餘養豬，農委會副主委黃金城表示，與各界溝通討論後，最快下周三前對外宣布。圖／農委會提供
是否全面禁止廚餘養豬，農委會副主委黃金城表示，與各界溝通討論後，最快下周三前對外宣布。圖／農委會提供

廚餘 非洲豬瘟 環保署

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