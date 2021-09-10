罰不怕！ 查驗加嚴後仍有69件、118公斤外國肉品闖關

越南母女採購越南肉品含有非洲豬瘟病毒核酸，引爆國內畜牧場疫情危機；但根據財政部關務署的統計，即便事件發生後，海關邊境抽查加嚴，從8月23日至今，仍查獲69件、118公斤國外貨運、郵購進到台灣的肉品，有利可圖就有人涉險，關務署規劃高風險國家快遞貨物都不得併袋通關，需逐件查驗。

農委會表示，三種違規肉品入侵管道包括「境外快遞或郵包」、「電商平台」、「一頁式網站」，今召開記者會，呼籲國人不採購來入不明肉品，要把這些國外進口高風險肉品百分之百阻絕境外有困難，中秋節將至，國人餽贈肉製品、月餅高峰期，國人應避免從國外採購相關肉製品，減少疫病入侵風險。

財政部關務署副署長陳依財表示，中秋節前進口的是月餅，肉產類的，火腿類的，今年的8月23日到9月8日，海關邊境查獲的豬肉製品共有69件，118公斤各式肉品，主要來自越南、中國大陸、香港、菲律賓及韓國這些非洲豬瘟疫區來的產品，未來也會針對這些高風險疫區進來的包裹，百分之百查驗，不得併袋通關。

他表示，110年1月到9月5日統計，由旅客夾帶進來的約有18件，郵包135件、171公斤，郵包數量與去年比較件數持平，主要是因為快遞貨物進來暴增，110年總共有54件，但數量增大到351公斤，去年全年快遞貨物僅有20件、66公斤，呈倍數成長，快遞部分查驗應該要加強，包括制度、通過流程要做精進措施。

陳依財表示，措施加嚴之後，還是有大量的進口高風險肉製品來台，主要是國內移工有需求，加上網路販售有利可圖，因此必須加制度改良、強查驗力道，比如不得併袋通關，第一波針對越南，因為越南被查獲的數量最多，接下來針對非洲豬瘟高風險國家都會推動，希望明年所有高風險國家快遞貨物都不得併袋通關，要一件一件的查驗。

農委會副主委黃金城表示，攜帶肉製品、月餅就會產生風險，希望國人養成習慣，不要嘗試著要把那個肉類產品，都不得帶回，這是國際規範，並非台灣獨特的規範，希望國人配合。

中華民國無店面零售商業同業公會秘書長許生忠表示，很多網路上的銷售，可能看不出來，但模式是固定的；防檢局每天都會去上網搜尋，只要搜尋到相關關鍵字，就會鎖廣告字眼；會將這些容易讓消費者誤認的文字，提供給工會轉達會員，包括臉書、蝦皮等，這些大型平台都能配合；比如有些廣告是要賣植物，但實際上是賣土附贈植物為宣傳，就會採用「關鍵字」方式去防制；但若是國外的網站採購要防堵，就會比較困難。

根據農委會防檢局統計，截至今天為止，這波專案警方從各地的越南小吃攤、雜貨店查獲檢驗完成累積15縣市372件，其中20件檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，352件為陰性。