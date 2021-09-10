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5歲男童上課眨眼抖肩咳嗽 原來罹患妥瑞症

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
妥瑞症兒童有時需要適當動態活動，以免學習分心。圖／南投醫院提供
妥瑞症兒童有時需要適當動態活動，以免學習分心。圖／南投醫院提供

南投5歲葉姓男童就讀幼兒園大班，幼稚園老師觀察他會出現眨眼睛、抖動肩膀的現象，無法專心聽課，而且不時會發出咳嗽聲，建議家長帶他就醫。醫師診斷葉童有妥瑞症傾向，建議接受復健治療，在職能治療師藉由團體動態感統活動並搭配有趣認知教具，滿足孩子的動態需求，現專注能力明顯提升。

南投醫院職能治療師何政峰說，妥瑞症孩子外觀和一般孩子沒兩樣，但在壓力、無聊、疲倦及興奮時會明顯反覆出現半不自主的動作及聲語的現象，例如眨眼睛、裝鬼臉、聳肩膀、搖頭晃腦等動作以及清喉嚨、大叫、發出咒罵等聲音，有時也碰觸別人、邊走邊跳、傷害自己等行為。

妥瑞症除了動作及聲語症狀外，也有多項狀況並存，包括：強迫症、易分心、專心度不足、過動、學習困難、自閉或其他非情緒的問題。

針對妥瑞症，目前有許多不同的處理方式對減少發生頻率及嚴重度有效，由於妥瑞症會影響外在形象，且至今尚無法完全根治，但是它不會威脅生命，因此只要程度輕微者，就不一定非要治療妥瑞症的症狀。

何政峰表示，不要因妥瑞症患者外在表現而針對症狀治療，應該優先改善其他的問題，葉小弟家長多給予靜態活動，導致他活動量不足，上課時容易分心、注意力不集中而影響學習狀況，因此職能治療師針對葉小弟活動量不足、易分心的部份，安排特定的活動來改善他不佳的學習狀況。

家長擔憂孩子在學校適應問題，復健科主任周建文說，了解與接受妥瑞症，比藥物治療更為重要。家屬應學習與妥瑞症共存，營造友善的環境。老師可以讓同學們對妥瑞症正確了解，認識不自主的聲音與動作等症狀，減少誤解。在適當支持的情境下，讓妥瑞兒校園生活能更順利。

治療師 復健

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