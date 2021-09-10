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防疫期兒童近視度數常暴增 醫籲盡早治療切勿亂配眼鏡

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
防疫期兒童常近視度數暴增，台南市立安南醫院副院長洪純玲籲儘早治療，切勿亂配眼鏡。記者周宗禎／攝影
防疫期兒童常近視度數暴增，台南市立安南醫院副院長洪純玲籲儘早治療，切勿亂配眼鏡。記者周宗禎／攝影

台灣近視盛行率成人超過八成、學齡前兒童高達一成，近來因防疫許多兒童長時間使用3C產品造成近視、度數快速增加；近視越早發生越容易惡化、併發症也可能越多，醫師呼籲家長發現子女視覺有異，應立即就醫，及時治療防止度數暴增。

台南市立安南醫院因應近視求診大增、專長眼科的副院長洪純玲今年加開3天特別門診，她表示，近視發生越早高度近視比率越高，產生黃斑部病變、視網膜剝離等併發症機率也愈大，越早治療越能防止惡化。

預防近視要多戶外活動、避免近距離用眼，然而近來因疫情許多孩童少到戶外，不能上學反而因遠距教學、長時間看螢幕而眼睛疲勞造成所謂「假性近視」，及時治療就可能恢復，但許多就醫時已不及搶救，甚至度數快速增加。

眼科治療假性近視使用散瞳劑效果良好，配合足度眼鏡矯正，也可減少度數加深；而近來眼科採用所謂「角膜塑型鏡片」，據稱效果良好，越來越多家長趨之若鶩，不過醫師建議須經眼科專業審慎檢查評估，才可能使用。

洪純玲指出，雷射治療近視技術純熟，但一般要20歲以上眼球發育完全才可採用，許多兒童青少年用角膜朔型鏡片治療近視效果良好，然而必須做好鏡片清潔，如果生活習慣不良、家長又沒注意，就很容易造成感染，並不是人人都適合。

她說，現在幼兒園多有視力衛教，有3、4歲發現近視就醫；疫情期間近視大增，許多測量2、300度其實是假性近視、使用散瞳劑就能治好，真性近視使用角膜塑型鏡片，門診經驗10歲以上兒童、500度以下效果較好。

塑型鏡片供應商健康眼鏡負責人魏至宏表示，這種鏡片因配合每人眼球弧度不同，須眼科儀器精細量測規格、醫生下處方才能個別製造，依法一般眼鏡行不能販售；價格因度數及需求不同，且依眼科配戴後追蹤及療程調整，一般3萬元起跳，並不便宜。

防疫期兒童常近視度數暴增，台南市立安南醫院副院長洪純玲籲儘早治療，切勿亂配眼鏡。記者周宗禎／攝影
防疫期兒童常近視度數暴增，台南市立安南醫院副院長洪純玲籲儘早治療，切勿亂配眼鏡。記者周宗禎／攝影
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防疫期兒童常近視度數暴增，台南市立安南醫院副院長洪純玲籲儘早治療，切勿亂配眼鏡。記者周宗禎／攝影
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