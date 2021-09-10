疫情衝擊超焦慮 20至40歲年輕族求助精神科暴增3成

新冠肺炎疫情燒不停，今年情況又更加嚴重，不少年輕族工作、經濟受衝擊，收入銳減影響生活。精神科醫師表示，民眾除了對未來不確定性，不知如何規畫未來，加上家人長時間待在家，容易放大相處問題，爭執衝突頻率增加，也擔心染疫問題，近來求診的20至40歲年輕族群，相較以往更增加3成。

一名24歲未婚男性，去年畢業後待業3個月，雖然有找到工作，但薪資低、也並非自己興趣專項，想換工作又遇到疫情爆發，公司直接放無薪假，頓時經濟壓力大增，投了百份履歷大多石沉大海，導致焦慮失眠，無法專注，疫情趨緩後求助門診，診斷為焦慮症，持續於門診治療。

一名22歲大四女學生即將畢業，畢業後再也沒有父母資助，有找工作的壓力，但求職觀念與父母衝突，讓她內心糾結，十分焦慮憂慮、易怒、常常失眠、夜裡易醒、精神不濟、注意力無法集中，故與學校輔導室求援，輔導人員評估其嚴重性，建議她就醫。診斷有焦慮症及睡眠障礙，給予藥物及心理治療後，情形大幅改善，現在家準備公務人員考試並於門診規律治療中。

一名33歲男性是一般上班族，一直懷抱創業夢，希望能儘早財務自由，今年農曆年後決定離職與友人共創業餐飲業，沒想到5月時遇上疫情嚴峻，收入大減，擔憂自己的店要面臨轉型或倒閉，常做噩夢，也害怕自己會染疫，情緒緊繃，與合夥友人經常爭執，白天易怒、焦躁不安，夜間失眠，經女友勸說至門診，診斷有焦慮症，持續治療。

上述3名年輕族的困擾，在在反映大多年輕人心聲。書田診所精神科主任醫師施姸安表示，近來求診的20至40歲年輕族群，較以往約增加3成，多是因職場問題困擾而焦慮失眠。包括剛畢業遇疫情，職缺面試機會少；初入職場發現理想與現實差距大，找不到依歸與平衡，對未來缺失方向感及安全感、缺乏自信心。自由工作者收入不穩定，工作型態與父母不同，出現世代差異而衝突。

施姸安說，焦慮症診斷標準可依照以下幾項，對於很多事件、活動過度焦慮和擔憂且難以控制此種情緒，持續超過六個月，其中有症狀天數比無症狀天數多。焦慮跟擔憂伴隨著下列症狀中的至少三項：坐立不安或感覺緊張或心情不定、容易疲倦、無法集中注意力、易怒、肌肉緊繃、睡眠障礙。焦慮、擔憂的情緒或相關症狀已經嚴重到影響日常生活、人際關係、職業功能。當出現上述情況時，當心焦慮症已經上身。

當發現自己陷入焦慮如何自救？施姸安建議，有六個方式可以嘗試：

（1）適度放下擔憂，轉移注意力：養成運動習慣，維持生活作息規律。

（2）找朋友聊聊：尋求親友支援管道，了解其他人的工作情況，其產業狀況，增加機會。

（3）提升自己競爭力：進修、證照、政府補助項目，或是因應疫情興起的各類線上課程，都是增強自己能力的方式。

（4）善用網路資源，了解個人性向及就業管道：各種徵才網站及政府徵才資訊；線上的職業性向評估。

（5）多給自己耐心：允許錯誤或失敗的機會，多方嘗試，幫助了解自己想要的工作，允許自己有一段時間摸索找尋自我定位。

（6）培養對自己的正向思考：對自己有信心，建立方向感。

施姸安提醒，新冠肺炎疫情持續，對於尚不確定職涯方向想就業、轉職或是創業的年輕人來說，更是一大挑戰。當發現對於求職轉職有焦慮不安的情況時，可嘗試用前述方法自救，倘已影響日常生活，最好儘早就醫尋求外援，除了藥物幫助緩解症狀，藉由專業的心理治療協談，可增加對自我的掌握，了解自己專項，提升適應能力，陪伴找尋到自我方向。