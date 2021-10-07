搭車也能時時擁有好空氣 LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機x UberBlack尊榮優步升級乘車體驗

「有些客人對氣味比較敏感，現在都說車內空氣比外面還舒服。」、「它比人的鼻子還厲害，我都還沒聞到臭味，它已經變紅燈了！」自從在車上安裝LG PuriCare™ Mini隨身淨空氣清淨機，UberBlack尊榮優步司機的顧客滿意度大為提升，乘車體驗更升級了！

LG電子與Uber台灣攜手，貼心地為乘客們提升每趟乘車體驗。 圖／LG 提供

近年PM2.5空氣汙染嚴重，加上疫情狀況不穩定，為了避免搭乘大眾交通運輸帶來的風險，不少人改為開車或叫車。但車內的空氣品質也跟健康息息相關，密閉空間空氣不流通，容易吸入過敏原或極細粉塵的汙染物、異味也難飄散。

台灣 LG 電子身為空氣對策的解決專家，與 Uber 台灣攜手，於全台提供「尊榮優步」搭乘選擇的 200 多台多元化計程車以及機場接機租賃車，安裝 LG PuriCare™ Mini隨身淨空氣清淨機，貼心地為乘客們提升每趟乘車體驗。

UberBlack尊榮優步司機曾先生說，過去載到抽菸或喝酒的乘客，只能等客人下車後，快點把窗戶打開，讓空氣流動，以免影響到下一位客人。司機陳先生則表示，不少客人較敏感，不能容許車上有味道，就算是噴空氣清新劑也會覺得不舒服。

司機曾先生說，車上不能有菸味或酒味，以免影響下一位乘客搭乘感受。 圖／聯合報系 提供

自從在車上裝了LG PuriCare™ Mini隨身淨空氣清淨機，只要偵測到車上有汙染物質，燈號就會變色，強力雙變頻馬達及雙龍捲風扇會自動啟動，以抗敏及抗微塵濾網四步驟有效淨化空氣，全方位抗敏濾網可使用高達 2000小時，有效去除過敏原並過濾 99% 以上的極細粉塵，乘客都反映「車上空氣比外面還好！」。

LG PuriCare™ Mini隨身淨空氣清淨機，四步驟全方位淨化系統有效過濾空氣。 圖／聯合報系 提供

司機陳先生笑說，曾經開車時路上柏油在施工，鼻子還沒聞到，但空氣清淨機馬上感應變紅，如果車內酒精噴多一點也變紅色，比人的鼻子還要厲害！司機周先生強調，隨身淨空氣清淨機待機自動偵測時很安靜，好像沒有開機一樣，但開始過濾後速度很快，聲音細微，連客人都讚嘆不已。

外型佳、效果強大的LG PuriCare™Mini 隨身淨空氣清淨機，提升顧客乘車體驗。 圖／聯合報系 提供

「方便攜帶、到處都可以用、造型漂亮」也是司機們讚不絕口的地方。UberBlack尊榮優步的乘客要求高，要求車子裡外都必須看來精緻有質感，如果擺上機械感重的空氣清新機，會影響乘車體驗。此外，如果無法拆卸、或不方便移動，也會擔心被竊風險。

LG PuriCare™ Mini隨身淨空氣清淨機內建長效電池，USB TYPE-C 就可充電，最長可續航 8 小時，重量僅530克的輕巧機身搭配時尚皮革手把，是車內最美擺設品，和高檔車型完美配搭，客人一開門就會自動偵測運轉，乘車有尊榮感。下班後就帶回家用，家裡空氣一起監測，無時無刻都有健康好氣質！

LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機體積小，功能強大。 圖／LG 提供

經過「UberBlack尊榮優步」司機和乘客驗證過後的好品質，LG為讓更多消費者能隨時享受清新好空氣，即日起只要選擇於LG官網註冊加入會員，即刻享有1000元購物金，並可以優惠價購買 LG PuriCare™ Min隨身淨空氣清淨機，隨時擁有健康清新的高品質生活。