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影／引高山湧泉養大閘蟹肥美茶農斜槓養蟹開拓業外收益

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
新任嘉義縣阿里山茶業協會會長林建村，在高海拔住家梅山鄉太興村，用無汙染湧泉水，放養大閘蟹，斜槓養蟹，增加業外收益。記者魯永明／攝影　
新任嘉義縣阿里山茶業協會會長林建村，在高海拔住家梅山鄉太興村，用無汙染湧泉水，放養大閘蟹，斜槓養蟹，增加業外收益。記者魯永明／攝影　

秋節近了，大閘蟹是每年秋天老饕最愛美食，新任嘉義阿里山茶業協會會長林建村，因為愛吃大閘蟹，看到朋友養蟹，9年前在海拔700公尺住家梅山鄉太興村，用高山無汙染湧泉水，放養大陸進口檢疫通過的大閘蟹，斜槓養蟹養出興趣，放養的大閘蟹肥美，吸引饕客，增加業外收益。　

秋蟹肥美，下個月就有大閘蟹可以品嘗，林建村300坪蟹池共放養4千隻，從2月開始，只有5至10元硬幣小的蟹苗，放養山泉水蟹池中，經7個多月細心照護，目前平均長到4兩重，因大閘蟹是夜行性，他要常摸黑拿手電筒，到池邊餵飼料及雜食，看著蟹兒一天天長大，很開心，8個月熟成期要經6至10次脫殼，每脫1次長大1次，經多次蛻殼才長成可供販售成蟹。

林建村引天然的高山湧泉養大閘蟹，養出活跳跳大閘蟹，不用抗生素，無毒清淨池水，蟹肉嚐起來又Q又甜，蟹黃更濃郁，口感甘甜肉質細嫩，蟹池蓋網，池水四周用鐵片圍籬，防止天敵入侵食蟹，為維持清淨水源， 水面上種水芙蓉，蟹池藏雲霧繚繞山上，以瓜果及雜魚餵養，成為饕客年年秋天期盼美味。

林建村說，剛開始養不懂方法，對大閘蟹生態習性不了解，存活率低賠錢，後來放養密度減少，水池放置密集孔洞蟹屋，讓蟹兒爬行躲藏，加上用含蛋白質飼料及地瓜南瓜餵養，大閘蟹肥美、蟹黃、蟹膏飽滿，「進口蟹苗論斤買，每公斤500元，養大成蟹論兩賣，每兩150元。」

如何判斷大閘蟹是否成熟能收成？除大小重量，入夜後蟹離岸邊距離是判斷條件，成熟大閘蟹會很靠近岸邊，甚至會離水上岸，靠岸產卵本能驅使其夜晚離開水邊，林建村說，「大閘蟹成熟時，是直接在岸邊讓你乖乖撿走的」，大閘蟹熟成出貨通常在雙十節前後，想嘗肥美秋蟹朋友千萬別錯過。

新任嘉義縣阿里山茶業協會會長林建村，在高海拔住家梅山鄉太興村，用無汙染湧泉水，放養大閘蟹，8個月熟成期要經6至10次脫殼，每脫1次長大1次，經多次蛻殼才長成可供販售成蟹。記者魯永明／攝影　
新任嘉義縣阿里山茶業協會會長林建村，在高海拔住家梅山鄉太興村，用無汙染湧泉水，放養大閘蟹，8個月熟成期要經6至10次脫殼，每脫1次長大1次，經多次蛻殼才長成可供販售成蟹。記者魯永明／攝影　
新任嘉義縣阿里山茶業協會會長林建村，在高海拔住家梅山鄉太興村，用無汙染湧泉水，放養大閘蟹，斜槓養蟹，增加業外收益。記者魯永明／攝影　
新任嘉義縣阿里山茶業協會會長林建村，在高海拔住家梅山鄉太興村，用無汙染湧泉水，放養大閘蟹，斜槓養蟹，增加業外收益。記者魯永明／攝影　
新任嘉義縣阿里山茶業協會會長林建村，在高海拔住家梅山鄉太興村，用無汙染湧泉水，放養大閘蟹，斜槓養蟹，增加業外收益。記者魯永明／攝影　
新任嘉義縣阿里山茶業協會會長林建村，在高海拔住家梅山鄉太興村，用無汙染湧泉水，放養大閘蟹，斜槓養蟹，增加業外收益。記者魯永明／攝影　
新任嘉義縣阿里山茶業協會會長林建村，在高海拔住家梅山鄉太興村，用無汙染湧泉水，放養大閘蟹，8個月熟成期要經6至10次脫殼，每脫1次長大1次，經多次蛻殼才長成可供販售成蟹。記者魯永明／攝影　
新任嘉義縣阿里山茶業協會會長林建村，在高海拔住家梅山鄉太興村，用無汙染湧泉水，放養大閘蟹，8個月熟成期要經6至10次脫殼，每脫1次長大1次，經多次蛻殼才長成可供販售成蟹。記者魯永明／攝影　
新任嘉義縣阿里山茶業協會會長林建村，在高海拔住家梅山鄉太興村，用無汙染湧泉水，放養大閘蟹，斜槓養蟹，增加業外收益。記者魯永明／攝影　
新任嘉義縣阿里山茶業協會會長林建村，在高海拔住家梅山鄉太興村，用無汙染湧泉水，放養大閘蟹，斜槓養蟹，增加業外收益。記者魯永明／攝影　

大閘蟹 阿里山 嘉義

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