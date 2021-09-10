影／引高山湧泉養大閘蟹肥美茶農斜槓養蟹開拓業外收益

秋節近了，大閘蟹是每年秋天老饕最愛美食，新任嘉義縣阿里山茶業協會會長林建村，因為愛吃大閘蟹，看到朋友養蟹，9年前在海拔700公尺住家梅山鄉太興村，用高山無汙染湧泉水，放養大陸進口檢疫通過的大閘蟹，斜槓養蟹養出興趣，放養的大閘蟹肥美，吸引饕客，增加業外收益。

秋蟹肥美，下個月就有大閘蟹可以品嘗，林建村300坪蟹池共放養4千隻，從2月開始，只有5至10元硬幣小的蟹苗，放養山泉水蟹池中，經7個多月細心照護，目前平均長到4兩重，因大閘蟹是夜行性，他要常摸黑拿手電筒，到池邊餵飼料及雜食，看著蟹兒一天天長大，很開心，8個月熟成期要經6至10次脫殼，每脫1次長大1次，經多次蛻殼才長成可供販售成蟹。

林建村引天然的高山湧泉養大閘蟹，養出活跳跳大閘蟹，不用抗生素，無毒清淨池水，蟹肉嚐起來又Q又甜，蟹黃更濃郁，口感甘甜肉質細嫩，蟹池蓋網，池水四周用鐵片圍籬，防止天敵入侵食蟹，為維持清淨水源， 水面上種水芙蓉，蟹池藏雲霧繚繞山上，以瓜果及雜魚餵養，成為饕客年年秋天期盼美味。

林建村說，剛開始養不懂方法，對大閘蟹生態習性不了解，存活率低賠錢，後來放養密度減少，水池放置密集孔洞蟹屋，讓蟹兒爬行躲藏，加上用含蛋白質飼料及地瓜南瓜餵養，大閘蟹肥美、蟹黃、蟹膏飽滿，「進口蟹苗論斤買，每公斤500元，養大成蟹論兩賣，每兩150元。」