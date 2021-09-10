跟死神搶人 桃療年撥上萬通電話挽救輕生者
9月10日是世界自殺防治日，衛福部桃園療養院統計今年截至8月共服務1422人次，呼籲各界重視精神衛生問題，多關懷身邊的人，避免憾事發生。
桃園療養院今年以「展現行動、創造希望」為主題，淺談自殺防治工作的重要。關懷訪視員曾聖閔表示，雖然服務人次1422人，但服務背後付出的心力遠大過於這個數字，除了600多次家庭訪視，電話訪視更超過1萬次，目的在於透過不段的溝通討論，幫助個案找回身心平靜。
社區精神科主任田心喬說，除了對個案的關懷，醫院也積極建立政府部門、民間團體的合作關係，並透過簡單的資訊小卡及課程，教育民眾自殺防治的重要性，期望藉此提升大眾對自殺傾向的敏銳度，強化社會安全防護。
※自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )或1925衛福部專線洽詢。
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