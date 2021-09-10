1919陪讀計畫 吳東諺、白家綺籲支持

為受疫情衝擊的弱勢兒少打造「家外之家」，藝人吳東諺、白家綺夫婦9日擔任「午安･家--1919陪讀計畫」勸募記者會代言人，盼望民眾支持「1919陪讀計畫」，讓弱勢兒少能到全台各陪讀班，接受免費課輔、品格教育、才藝訓練、營養晚餐與家庭關懷。

疫情下的愛心之光

3級防疫警戒後，基層打工族受創最大，弱勢家庭的家長靠打零工維持一家生計，而今Delta疫情又來，打工機會更少，生活就更加艱難了。基督教救助協會副秘書長鄭夙珺指出，1919陪讀班提供了孩子一個愛與接納的環境，讓孩子在成長過程中有一個避風港。

台中后里眉山1919陪讀班的高悉音與黃仁祈，12年來為弱勢兒少建立了一個「家外之家」！高悉音說，剛開始時還有人嘲笑：「妳在帶垃圾班，在垃圾堆裡怎麼翻，還是垃圾啦。」但高悉音卻把這群孩子當作待琢的璞玉，她堅信：「在這裡永遠吃得飽，做錯事不會被打，只會教你如何分辨對錯。只要不放棄，孩子就會進步和改變。」

這個坑很深

眉山1919陪讀班有九成的孩子是單親，有許多是小爸爸小媽媽的孩子。12年來有無數孩子在這裡做功課、吃飯、上才藝課、接受品格教育，甚至住進陪讀班。來自單親家庭的小常（化名）三兄弟，靠媽媽在工廠做大夜班養家。去年，照顧他們的阿公需要定期住院化療，三兄弟就住到陪讀班，跟高悉音一起生活。

高悉音的二兒子黃仁祈則表示，6年前他回家準備開餐廳，但看到滿頭灰髮的媽媽被一群孩子折騰。甚至連100元剪髮的錢都要省，只因為100元就可以煮出一頓飯。「原來只想讓媽媽輕鬆一點，但自己也跳下去之後才發現，這個坑很深，因為有好多需要幫助的孩子。」黃仁祈說。

黃仁祈不僅陪孩子做功課，還帶他們種水耕蔬菜、煮飯、做木工、玩樂器，甚至學攝影、剪輯，還有數位錄音。黃仁祈還開了一家「耕水食堂」，讓大孩子來打工賣披薩，看到自己的價值與能力。「耕水小子所耕耘的，不只是土地，更是孩子的未來。

四寶媽白家綺來聲援

「台劇女神」白家綺今年3月剛晉身「四寶」媽。她有兩個青春期女兒、兩歲兒子，及6個月大女兒的她，與同為演員的先生吳東諺一起擔任今年「1919陪讀計畫—午安･家」的代言人，兩人今天還在記者會上用台語讀《你很特別》繪本。「這是我們第一次合體為公益代言，而『陪伴』孩子，正是我們在家經常做的事。請大家能跟我們一起來陪伴弱勢家庭孩子成長。」

白家綺說，因家境不好，國小三年級就在路邊賣衛生紙。她記得有一次有個阿姨放了1000元在她的籃子裡，她正愁沒有那麼多衛生紙可以給她時，「我永遠忘不了那個阿姨說：『沒關係，以後你長大，再去幫助別人就好了。』」而從小在單親家庭長大的吳東諺則表示，「過去的生活雖然艱苦，迷迷糊糊地向前走，但回頭看卻清清楚楚，每一件事都成就了今天的我。」

去年中秋節前夕，吳東諺、白家綺就曾到桃園的1919陪讀班，陪孩子做人生第一次的烤肉。「陪讀班的孩子或許家庭很辛苦，但有了陪讀班這個『家外之家』，就有溫暖，就有陪伴！」白家綺說。

1919陪讀計畫網站 www.1919.org.tw/kid

2021 Let’s Run at home空英陪讀線上路跑報名網站：www.letsrun.tw

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