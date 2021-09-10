強颱璨樹暴風圈周六觸陸 彭啟明：仍不排除有登陸機會

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，強烈颱風璨樹，清晨位於台灣東南方大約670公里處，往西北方向移動。

他說，由於太平洋高壓有顯著東退的趨勢，預期颱風將會往台灣東部海面北上，過去兩天顯著的由偏西往東修正，目前各種預測上已顯著的逐漸收斂，氣象局預測的颱風中心路徑也預測中心不登陸台灣，颱風中心大約距離台灣東部海岸線約60-80公里處。

彭啟明表示，路徑還有往西或往東偏的變動空間，但以颱風暴風圈已擴大為180公里來看，西半部很多縣市都有被暴風圈涵蓋的機會，當然颱風不是正圓形，也不是看圓圈內的風雨就會很大，務必要提高警覺，今明兩天做好防颱工作。

彭啟明說，颱風中心可能不登陸台灣，相對之下壓力略小，但還是要注意颱風暴風圈仍將侵襲台灣，預計颱風在周六掠過呂宋島東北端，進入巴士海峽，在周六到周日從台灣東方近海北上，周六下午到周日晚上，從南到北逐步風雨加大，這是對台灣最大的時間點。

中央氣象局今天清晨5時30分已發布南部海域的海上颱風警報，彭啟明表示，預期將會逐步擴大到東部海面，今天下午也可能陸續發布陸上颱風警報，如果按照目前路徑，要解除颱風警報，尤其是北部，可能會在周日的深夜到下周一清晨間，才會完全脫離。

他說，雖然颱風中心在預測上似乎不會登陸，但要留意當颱風在東部外海北上，若是距離台灣很近，很容易和地形發生交互作用，不排除有更近的距離，也不排除有登陸的機會，這都只能靠接近時，滾動式的修正調整預測才有辦法得知，務必要提高警覺，不要輕忽。

今天白天仍是晴朗炎熱的天氣型態，甚至會有點沉降氣流，感覺很悶熱，有可能有局部的午後雷陣雨發展，靠山區較有機會，部分也延伸到平地。彭啟明說，下半天到晚上可能開始有些颱風很外圍的水氣開始移入，東半部的台東到屏東都會有些陣雨。

彭啟明說，周六開始雨勢將會逐步加大，周六白天開始蘭嶼綠島到台東屏東，就有感覺，當周六暴風圈碰觸陸地，颱風的雨帶將會顯著帶來強風大雨，這次仍以南部的屏東到台東為先，高雄也會有顯著雨勢，東半部的台東、花蓮到宜蘭也都陸續會有顯著降雨，北部有感覺可能要等到周六深夜到周日白天。

彭啟明說，中南部雖非首當其衝，但仍有大雨，甚至山區仍有較大雨勢，沿海的風勢也較強。許多容易發生災害的敏感區域，建議盡快趁今天做好情境設想的準備工作。