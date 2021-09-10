強颱璨樹颱風眼小而明亮 鄭明典：變更圓又對稱

中央氣象局已於上午5時30分發布第14號颱風璨樹的海上颱風警報。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，他一看雲圖，又是一個小小、但是明亮的颱風眼，璨樹颱風對流區不斷變化，颱風眼有時會變得模糊，不過目前仍維持強烈颱風的強度。

他說，強颱璨樹的颱風眼變更圓又對稱。

根據氣象局網站資料，颱風眼為颱風環流中氣壓最低之處，其形狀大部分呈圓形、橢圓形、卵形和多邊形等形狀，其平均直徑約為45公里左右，最小的為10至20公里，大的可達100至150公里，即使是同一颱風，於不同時刻，其眼的直徑也不同，在大多數情況下，颱風眼的大小有隨颱風的增強而逐漸縮小的趨勢。

中央氣象局說，強颱璨樹的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約680公里海面上，以每小時21轉16公里速度，向西北進行。七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里。根據最新氣象資料顯示，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽構成威脅。

氣象局發布長浪即時訊息，璨樹颱風影響，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、中南部、恆春半島及澎湖、金門沿海地區有長浪發生的機率，今天凌晨3時台東觀測到1.5米的浪高。

今天各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；基隆北海岸及大台北地區易有較強陣風。