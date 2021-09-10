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強颱璨樹台灣東側北上 吳德榮分析最新路徑對台威脅

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，璨樹颱風受到太平洋高壓導引，向西北西轉西北、再轉北朝台灣前進。圖／取自氣象局網站
中央氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，璨樹颱風受到太平洋高壓導引，向西北西轉西北、再轉北朝台灣前進。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，璨樹颱風強度仍為強烈颱風，將緩慢減弱；受到太平洋高壓導引，向西北西轉西北、再轉北朝台灣前進。

他說，強颱璨樹對台灣周六、周日威脅最大，但與路徑息息相關。若如預測路徑從台灣東側北上，則其暴風圈掃過東半部、北部，帶來強風豪雨；但若實際路徑偏在預測路徑東側，對陸地威脅減輕的幅度，與偏東的幅度成正比；但若實際路徑偏在預測路徑西側，則登陸地點將有破懷性強風，其他陸地的強風豪雨也會加劇。

「而從台灣海峽北上的機率已大幅降低」。吳德榮說，歐洲系集模式（ENS）50次模擬路徑亦有類似之分布。目前預測路徑的不確定性仍呈現不同程度的威脅，不過此不確定性在今天內將逐漸縮小，對台灣各地威脅的程度也將逐漸明朗，應密切注意最新資料。

今天受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；桃園以南近山區午後有局部雷陣雨，仍有局部較大雨勢的機率。晚起受璨樹颱風外圍環流影響，東半部轉有局部陣雨。北部24至36度，中部24至36度，南部24至35度，東部23至36度。

吳德榮說，周六、周日璨樹颱風威脅最大，但不同的路徑，對各地帶來的天氣是不同的，應參考最新颱風警報及短期預報的調整。下周一颱風遠離、天氣逐漸好轉。下周二至周四各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流發展，需防範劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨；清晨西南部有局部降雨的機率。

璨樹颱風 吳德榮

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