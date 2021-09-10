快訊

璨樹強颱5:30發海警 路徑又修恐淪擦邊球 估傍晚發陸警

璨樹強颱5:30發海警 路徑又修恐淪擦邊球 估傍晚發陸警

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
璨樹颱風最新路徑又往東修。圖／中央氣象局
璨樹颱風最新路徑又往東修。圖／中央氣象局

路徑又變了。中央氣象局說，原先預估強颱璨樹會在宜蘭、新北交界登陸，但最新一報顯示，恐怕淪為擦邊球。不過氣象局說，還是不能忽視璨樹周末帶來的影響，將於今晨5時30分發布海上颱風警報，估傍晚左右發布陸上颱風警報。

氣象局最新資料顯示，清晨2時璨樹中心位置在北緯16.5度，東經125.1度，以每小時21公里速度，向西北進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里。

氣象預報員陳伊秀說，受到太平洋高壓勢力有東退影響，新一報路徑更往東邊修，中心沒有登陸，可能是擦邊球，今晨5時30分先發海警，陸警可能落在今天傍晚左右，比原先預估時間稍微往後。

陳伊秀說，璨樹影響還是以周末為主，下周日最接近，起初影響台灣應該還是強颱姿態，最接近時有可能為中颱上限。璨樹目前在鵝鑾鼻東南方780公里，預估還是會持續增強，或是至少維持強度。

降雨方面，陳伊秀說，周末仍是全台有降雨機會，明天開始東半部跟南部會有陣雨或雷雨，東南部、恆春半島有大雨或豪雨，中部以北高溫炎熱有午後雷陣雨；下周日颱風在台灣上空，各地都有陣雨或雷雨。其中以宜蘭、花蓮要留意豪雨以上將雨。

陳伊秀說，今天白天仍受到沉降作用影響，各地高溫炎熱，傍晚後受到颱風外圍環流影響，花東、恆春半島有斷續短暫雨機率。

陳伊秀也提醒，海面上風浪從今天白天開始增強，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、中南部、恆春半島及澎湖、金門沿海地區有長浪發生的機率，清晨3時台東觀測到1.5米的浪高，請注意。

璨樹颱風最新路徑又往東修。圖／中央氣象局
璨樹颱風最新路徑又往東修。圖／中央氣象局

颱風 氣象局 恆春

延伸閱讀

防璨樹強颱 水利署將放空北港滯洪池

強颱璨樹路徑更逼近台灣！ 今明兩天恐連發海陸警 不排除登陸

強颱璨樹像曾重創台灣的莫蘭蒂颱風？ 氣象局回應了

成長速度驚人！ 璨樹今晚轉強颱 氣象局：還有增強可能

相關新聞

璨樹強颱5:30發海警 路徑又修恐淪擦邊球 估傍晚發陸警

路徑又變了。中央氣象局說，原先預估強颱璨樹會在宜蘭、新北交界登陸，但最新一報顯示，恐怕淪為擦邊球。不過氣象局說，還是不能...

強颱璨樹逼近 暴風圈周六觸陸

結構扎實的強颱璨樹來勢洶洶，根據中央氣象局昨晚最新預報，璨樹路徑已比昨天預估更提早北轉，目前預測颱風將從東海岸而上，暴風...

防颱忙搶收 離島客急撤

強烈颱風「璨樹」逼近台灣，中央氣象局預測外圍環流將先影響東南部地區，為期卅天的熱氣球嘉年華活動提前落幕，台東加開航班撤離...

台鐵基隆上班大誤點 挨批應變差

台鐵基隆路段昨天上班尖峰時段接連發生兩起事故，先是基隆車站號誌故障，接著在暖暖有列車撞到行人，造成大誤點，總計影響逾80...

我的經驗／咳嗽看錯科 清不完的痰

去年十月初某一天和朋友喝咖啡，忽然間輕咳了幾下，第二天也是如此，當時完全沒想到，接下來竟然必須吃止咳藥和類固醇三個多月，...

璨樹颱風持續增強！恐在宜蘭新北交界登陸 5年來首見

強颱璨樹即將侵襲台灣。中央氣象局說，璨樹最新一報路徑有稍微往東修，目前預估會從宜蘭跟新北交界處登陸，周末最接近台灣，登陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。