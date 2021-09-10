璨樹強颱5:30發海警 路徑又修恐淪擦邊球 估傍晚發陸警

路徑又變了。中央氣象局說，原先預估強颱璨樹會在宜蘭、新北交界登陸，但最新一報顯示，恐怕淪為擦邊球。不過氣象局說，還是不能忽視璨樹周末帶來的影響，將於今晨5時30分發布海上颱風警報，估傍晚左右發布陸上颱風警報。

氣象局最新資料顯示，清晨2時璨樹中心位置在北緯16.5度，東經125.1度，以每小時21公里速度，向西北進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里。

氣象預報員陳伊秀說，受到太平洋高壓勢力有東退影響，新一報路徑更往東邊修，中心沒有登陸，可能是擦邊球，今晨5時30分先發海警，陸警可能落在今天傍晚左右，比原先預估時間稍微往後。

陳伊秀說，璨樹影響還是以周末為主，下周日最接近，起初影響台灣應該還是強颱姿態，最接近時有可能為中颱上限。璨樹目前在鵝鑾鼻東南方780公里，預估還是會持續增強，或是至少維持強度。

降雨方面，陳伊秀說，周末仍是全台有降雨機會，明天開始東半部跟南部會有陣雨或雷雨，東南部、恆春半島有大雨或豪雨，中部以北高溫炎熱有午後雷陣雨；下周日颱風在台灣上空，各地都有陣雨或雷雨。其中以宜蘭、花蓮要留意豪雨以上將雨。

陳伊秀說，今天白天仍受到沉降作用影響，各地高溫炎熱，傍晚後受到颱風外圍環流影響，花東、恆春半島有斷續短暫雨機率。

陳伊秀也提醒，海面上風浪從今天白天開始增強，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、中南部、恆春半島及澎湖、金門沿海地區有長浪發生的機率，清晨3時台東觀測到1.5米的浪高，請注意。