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璨樹颱風持續增強！恐在宜蘭新北交界登陸 5年來首見

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
強颱璨樹衛星雲圖。圖／氣象局
強颱璨樹衛星雲圖。圖／氣象局

強颱璨樹即將侵襲台灣。中央氣象局說，璨樹最新一報路徑有稍微往東修，目前預估會從宜蘭跟新北交界處登陸，周末最接近台灣，登陸時預計是強颱等級，這將會是五年來首個登陸台灣本島強颱，預計明天海陸警接力發布。

氣象預報員陳伊秀說，璨樹目前在鵝鑾鼻東南東方860公里，跟下午預報相比，仍持續增強，七級暴風半徑從150公里變成180公里，近中心最大風速維持每秒53公尺。

陳伊秀說，晚間8時最新一報資料顯示，各家模式都往東偏一些，估計會從宜蘭和新北交界登陸，更靠近東北角，最後從基隆出海，朝日本方向移動。預計明天清晨發布海上颱風警報，下午發生陸上颱風警報。

陳伊秀說，目前預估其暴風半徑可能在周六上午接觸台灣東部，不能排除中心在下周日清晨自宜蘭與新北交界登陸。

陳伊秀說，路徑往東偏還是往西偏，差很大，往東偏一點還是有登陸機會，但高壓變弱就會變成在台灣東部海面通過。但她強調，就算璨樹沒登陸，還是要注意。

陳伊秀說，璨樹周末最接近台灣，會以強颱等級靠近，有觸陸就會變減弱成中颱。

陳伊秀說，璨樹周末影響明顯，其中又以下周日雨最大，全台各地都會有雨。周六開始東半部跟南部會有陣雨或雷雨，東南部、恆春半島有大雨或豪雨，中部以北高溫炎熱有午後雷陣雨；下周日颱風在台灣上空，各地都有陣雨或雷雨，慎防大雨或豪雨。

根據氣象局資料，最近一次登陸的颱風是2019年8月的輕颱白鹿，由屏東縣滿州鄉登陸；再來是2017年7月的中颱尼莎和輕颱海棠，兩個颱風接力在宜蘭蘇澳、屏東楓港登陸。

若是最近一次登陸的強颱則都是五年前。本島的話，2016年7月強颱尼伯特從台東縣太麻里登陸；至於離島，2016年9月的強颱莫蘭蒂由金門登陸。

璨樹最新一報路徑有稍微往東修，目前預估會從宜蘭跟新北交界處登陸，周末最接近台灣。圖／氣象局
璨樹最新一報路徑有稍微往東修，目前預估會從宜蘭跟新北交界處登陸，周末最接近台灣。圖／氣象局

颱風 宜蘭 璨樹颱風

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