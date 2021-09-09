獨／疫情促「高流量氧療」納健保 年增1.4億1.4萬人受惠

「濕化高流量氧氣治療」和俗稱「超人姿勢」的俯臥式擺位，是各國挽救呼吸衰竭病人的兩大必要手段，過去尚無健保給付，今年新冠肺炎肺炎疫情帶來社會重視，帶來契機。

健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議今決議將將濕化高流量氧氣治療（Humidified High Flow Oxygen Therapy）正式納入給付，最快11月上路，預計一年將增加1.3到1.4億健保支出，約14120人受惠；若為新冠肺炎確診者使用，則由公務預算給付。

健保署署長李伯璋表示，健保署的目標就是盡可能滿足病人治療所需要的，根據國際經驗及實證，這次會議委員高度共識同意通過。

健保署醫管組科長陳依婕表示，共擬會通過第一天照護費（含管路特材）給付為6000點，第二天起每天照護費1937點，各級醫院標準相同。更換管路該日比照第一天照護費申報，兒童得依照表定點數加計百分之二十。健保署預估，上述兩個給付標準生效後，一年將增加1.3至1.4億的支出。

陳依婕指出，共擬會通過的適應症包括，急性缺氧性呼吸衰竭或窘迫的成人及兒童、拔管或脫離呼吸器後預防再次插管等，通過後預估有14120人受惠。。健保署預告後，再經衛福部核定，估計最快11月生效上路。