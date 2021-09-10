桃園Eco-Schools認證冠全台 8成來自黑松夥伴學校 最積極環境教育推手 黑松：要做學校「最重要橋梁」

黑松教育基金會推動桃園環境特色教育不遺餘力！以國際性的臺美生態學校認證Eco-Schools來說，截至110年8月為止，桃園市小學認證數冠全台，總獲牌數為55面，其中高達8成來自黑松輔導的夥伴學校，已成為桃園推廣生態學校最大的民間輔導單位。

「要做就專心做」這是董事長張斌堂回顧黑松教育基金會決定經營方向時，第一句說的話，「黑松今年成立96年了、基金會今年也邁入第8年，當初成立基金會之際，就思考什麼領域可以對台灣產生深遠的影響，做「教育」需要務實，雖沒辦法在短期內馬上看見成效，但長期耕耘下來可以為台灣這片土地帶來的改變、創造的影響力，也符合黑松企業一直以來務實經營的態度。只是真正開始參與教育事務後就發現，每件事情都不容易」。

黑松教育基金會董事長張斌堂(中)盼擔任橋梁的角色，幫學校媒合有效資源。

最積極環境教育推手！連續八年陪伴 打造出在地特色小學模範生

參與黑松計畫第八年的社子國小校長賴美娟，就提出第一線教育人員的觀察，「推動特色課程就得顛覆舊有的教學方式，不是每個老師都願意」要寫新教案、花時間參與工作坊、還要擔心家長溝通額外風險，反彈聲量不小！

攜手黑松打造在地教育，社子國小去年進行在地特色課程，董事長張斌堂(右)也親臨參與插秧活動，左一為賴美娟校長。

透過與黑松討論，座落桃園最大米倉新屋區的社子國小首先導入「客家米食」體驗、接著社區種田食農課、客家《挨粄歌》ＭＶ拍攝、如今甚至已將單一活動落實成能傳承的校本課程。孩子眼神開始發亮、上課願意舉手發問、甚至面對外賓也能侃侃而談，「當孩子被激勵、老師也會被感動，之後要推課程就更順利」。藉由基金會的計畫內容，讓孩子更深刻體會到家鄉土地所蘊含的力量與感動！

黑松引進跨域資源，曾邀請入圍金曲獎的客家歌手曾仲瑋到校錄製《挨粄歌》MV，讓社子國小孩子對課程更感興趣。

就這樣8年的扎實耕耘，人數不足50人、超過一半是弱勢家庭的社子國小，如今已獲得臺美生態學校的最高綠旗認證、目前也正朝第二面邁進，成為桃園在地特色小學的模範生，賴美娟校長回饋「我感受很深的就是，黑松是真的做到學校教育家的陪伴」

投入逾千萬經費 黑松教育基金會：我們是橋梁 幫學校媒合有效資源

霄裡國小多年來推廣「再造霄裡埤」這套埤塘課程，陸續改造學校旁發臭的埤塘、校園的水溝，透過引入舊箱涵過濾系統、建構水道、種植對埤塘有益的水生植物，一起改變埤塘的生態環境。新學年開學後將在學校中庭花園實踐「自家污水自家清」的目標，在中庭花園的美感河道中，種植具功能性水生植物，將校園生活污水導入河道，淨化水質。在「黑松綠+校園計畫」的推動之下，霄裡國小牽線台灣濕地復育協會、大伙房書院、中原大學、元智大學、地方協會等超過10個跨界單位投入，並結合教育部校園美感再造計畫，「跨界學習資源，牽線契機來自黑松」學務主任李士豪表示，今日打造這個「最水學校」是群策群力的美好結果。

霄裡國小師生體驗校園埤塘的水生植物種植，左一為霄裡國小古艷麗校長。

不僅如此，觀察到校長、主任作為學校管理者，想要推動特色課程就需要凝聚團隊共識，透過團隊領導與激勵，才能順利完成課程推動，故基金會特別開辦團隊領導、性向分析研習，學務主任李士豪表示，「我以為自己是個感性的人，參加研習後才知道我有理性分析特質。我是因為接觸基金會之後，才開始有意識的在溝通上善用理性分析」。

霄裡國小正式啟用黑松教育基金會捐贈之縮時攝影機，由學務主任李士豪(左一)向學生講解使用說明。

董事長張斌堂強調「學校挖掘在地特色需要協助，黑松有在地品牌的深耕經驗，這幾年不少師長跟我們分享教育實務時表示，把學校當品牌用心經營，可以為孩子爭取更多舞台、也增加老師教學成就感。我們希望擔任橋梁的角色，幫學校媒合有效資源」。據統計以「黑松綠+校園計畫」為例，起跑至今第六年，就累計超過百次到校輔導、投入超過了千萬經費。

用在地特色小學取代偏鄉小學！每個孩子都有機會在家鄉的舞台上發光

隨著城鄉人口比例急遽拉大，不少桃園老師面臨學生家庭背景多元，隔代教養、單親、弱勢學生佔比超過一半的不在少數，很多家長必須扛起經濟重擔無法顧及教育，部分孩子在學習資源上，無法與城市相比。

但是，「從國小教育的本質來說，一個孩子都不能放棄」社子國小校長賴美娟觀察，在地特色課程反而讓中後段班的孩子更有機會站上講台。這兩年社子國小在桃園區賽、全國賽上多有斬獲，不少新台灣之子站在台上侃侃而談，自信的表現讓老師也感動。

霄裡國小學務主任李士豪表示「黑松教育基金會的課程跟其他單位比起來，最大的不同就是由學校所推動的生態方案都是由學生主導並執行，我們常常說要翻轉教育，但很多的研習會都還是老師上台講，而基金會的研習裡我們很習慣看到孩子做主角、在舞台上的眼神熱忱又明亮。翻轉教育的落實，黑松是真的做到了」。

霄裡國小學童體驗水生植物種植。

孩子們的生活周遭都有著寶貴的在地資源，不管是來自環境或文化，像是等待著被挖掘的寶物。黑松教育基金會董事長張斌堂表示，「我們會持續深耕環境特色教育，與學校師生共同攜手，用『在地特色小學』取代『偏鄉小學』，讓每位孩子都能愛上自己家鄉的美好，也希望未來學校需要夥伴時第一個就想到我們」更多基金會動態，可參考FB粉絲團專頁：https://www.facebook.com/heysong.hsef/、官方網站：https://heysong.org.tw/。