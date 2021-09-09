強颱璨樹路徑北修 預計周五傍晚開始花東有雨

強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸，中央氣象局說，預計周五傍晚開始花東、恆春半島有雨，周六到下周一颱風最接近，全台有雨，其中周日各地天氣相當不穩定，局部地區有大雨或是豪雨可能。不排除會登陸，但變數仍大。

北北桃10日防36度以上高溫

【中央社／台北9日電】

氣象局今天表示，明天中午前後北北桃、花東等地防攝氏36度以上高溫，各地以午後雷陣雨為主，晚間起花東地區、恆春半島有短暫陣雨；11、12日強颱璨樹路徑仍有不確定性，會持續觀察。

中央氣象局今天表示，天氣晴朗炎熱，明天中午前後台東縣地區為橙色燈號，可能連續3天以上出現36度高溫；花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，宜蘭縣、金門縣地區，桃園市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

根據氣象局網站，今天最高溫在金門縣金城鎮37.5度，其次為新北市五股區37.2度、台東縣長濱鄉36.9度；今天僅前8名高溫超過36度，台北市則以士林區36.6度最高。

而降雨方面，氣像局預估，明天早上各地大多看得見陽光，不過中午以後在山區以及中南部近山區平地會有午後雷陣雨；另外，在明天晚間在花東地區、恆春半島則會有短暫陣雨。

氣象局表示，隨著強烈颱風璨樹接近，依目前路徑預測，11日起東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島風雨增大，並有局部豪雨發生的可能；12日東部、東北部地區可能有局部豪雨等級以上的強降雨，中部以北地區及其他山區亦可能有局部大雨或豪雨。