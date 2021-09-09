快訊

獨／今兩例境外移入為染疫埃及爸親屬 足跡達半個台灣

兩岸企業家峰會爆黑馬 郭台銘獲推任副理事長

強颱璨樹路徑北修 預計周五傍晚開始花東有雨

攝影中心 / 記者林伯東／新北即時報導
強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸。圖為颱風將近，民眾到淡水漁人碼頭看夕陽。記者林伯東／攝影
強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸。圖為颱風將近，民眾到淡水漁人碼頭看夕陽。記者林伯東／攝影

強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸，中央氣象局說，預計周五傍晚開始花東、恆春半島有雨，周六到下周一颱風最接近，全台有雨，其中周日各地天氣相當不穩定，局部地區有大雨或是豪雨可能。不排除會登陸，但變數仍大。

北北桃10日防36度以上高溫

【中央社／台北9日電】

氣象局今天表示，明天中午前後北北桃、花東等地防攝氏36度以上高溫，各地以午後雷陣雨為主，晚間起花東地區、恆春半島有短暫陣雨；11、12日強颱璨樹路徑仍有不確定性，會持續觀察。

中央氣象局今天表示，天氣晴朗炎熱，明天中午前後台東縣地區為橙色燈號，可能連續3天以上出現36度高溫；花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，宜蘭縣、金門縣地區，桃園市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

根據氣象局網站，今天最高溫在金門縣金城鎮37.5度，其次為新北市五股區37.2度、台東縣長濱鄉36.9度；今天僅前8名高溫超過36度，台北市則以士林區36.6度最高。

而降雨方面，氣像局預估，明天早上各地大多看得見陽光，不過中午以後在山區以及中南部近山區平地會有午後雷陣雨；另外，在明天晚間在花東地區、恆春半島則會有短暫陣雨。

氣象局表示，隨著強烈颱風璨樹接近，依目前路徑預測，11日起東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島風雨增大，並有局部豪雨發生的可能；12日東部、東北部地區可能有局部豪雨等級以上的強降雨，中部以北地區及其他山區亦可能有局部大雨或豪雨。

氣象局強調，目前颱風路徑預測仍有不確定性，璨樹是暴風圈小、但中心附近的風雨相當劇烈，璨樹可能北轉的時間、角度，會明顯影響風雨大小和威脅程度；璨樹可能以中度颱風上限、甚至強烈颱風的強度靠近台灣，提醒民眾務必做好防颱準備。

強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸。圖為颱風將近，民眾到淡水漁人碼頭看夕陽。記者林伯東／攝影
強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸。圖為颱風將近，民眾到淡水漁人碼頭看夕陽。記者林伯東／攝影
強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸。圖為颱風將近，民眾到淡水漁人碼頭看夕陽。記者林伯東／攝影
強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸。圖為颱風將近，民眾到淡水漁人碼頭看夕陽。記者林伯東／攝影
強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸。圖為颱風將近，民眾到淡水漁人碼頭看夕陽。記者林伯東／攝影
強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸。圖為颱風將近，民眾到淡水漁人碼頭看夕陽。記者林伯東／攝影

颱風 氣象局 璨樹颱風

延伸閱讀

璨樹恐挾豪雨 森林遊樂區將視雨量提早決定休園時機

颱風璨樹逼近 回跌中菜價聞聲復漲

璨樹颱風路徑大修！恐從宜花登陸北上 周末挾雨襲全台

強颱璨樹路徑又北修恐登陸 各地暴風圈侵襲機率提高

相關新聞

颱風璨樹逼近 回跌中菜價聞聲復漲

台北果菜批發市場今天整體蔬菜交易均價每公斤回漲到新台幣45元。農糧署說，受氣象局預估今晚或明天清晨發布強颱璨樹海上颱風警...

新型機車沒有！他嘆「1功能」消失超不便 網共鳴喊：可以救命

機車的價格較易入手、機動性高，是不少民眾通勤的代步工具，高居不下的機車密度，也讓台灣有「機車王國」的稱號。不過，機車的功能、造型不斷推陳出新下，有網友就抱怨，許多新款的車型都把「踩發桿」移除，讓他認為實在相當不便，話題曝光後，引發熱烈討論。

璨樹颱風路徑大修！恐從宜花登陸北上 周末挾雨襲全台

周末假日確定泡湯。中央氣象局說，強颱璨樹預計今天深夜到明天清晨發布海上颱風警報，明天下半天發布陸上颱風警報。按照最新路徑...

強颱璨樹路徑北修 預計周五傍晚開始花東有雨

強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸，中央氣象局說，預計周五傍晚開始花東、恆春半島有雨，周六到下...

疫苗副作用吃止痛藥無效？中醫表裡調理抗疫苗副作用

完成兩劑莫德納疫苗的40多歲護理師，擔心「被卡車輾過」的副作用纏身，在身體出現稍稍不適的狀況下，立即求助中醫調理，規則服...

上課眨眼抖肩頻咳嗽 5歲童診出妥瑞症治療獲改善

南投縣葉姓男童上課時，總是不由自主的眨眼睛、抖動肩膀，還不時發出類似咳嗽的聲音，不僅自己無法專心聽課，也影響其他同學，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。