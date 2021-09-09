強颱璨樹路徑北修 預計周五傍晚開始花東有雨
強烈颱風璨樹步步逼近，目前路徑正往北修，將從東部沿海北上登陸，中央氣象局說，預計周五傍晚開始花東、恆春半島有雨，周六到下周一颱風最接近，全台有雨，其中周日各地天氣相當不穩定，局部地區有大雨或是豪雨可能。不排除會登陸，但變數仍大。
北北桃10日防36度以上高溫
【中央社／台北9日電】
氣象局今天表示，明天中午前後北北桃、花東等地防攝氏36度以上高溫，各地以午後雷陣雨為主，晚間起花東地區、恆春半島有短暫陣雨；11、12日強颱璨樹路徑仍有不確定性，會持續觀察。
中央氣象局今天表示，天氣晴朗炎熱，明天中午前後台東縣地區為橙色燈號，可能連續3天以上出現36度高溫；花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，宜蘭縣、金門縣地區，桃園市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。
根據氣象局網站，今天最高溫在金門縣金城鎮37.5度，其次為新北市五股區37.2度、台東縣長濱鄉36.9度；今天僅前8名高溫超過36度，台北市則以士林區36.6度最高。
而降雨方面，氣像局預估，明天早上各地大多看得見陽光，不過中午以後在山區以及中南部近山區平地會有午後雷陣雨；另外，在明天晚間在花東地區、恆春半島則會有短暫陣雨。
氣象局表示，隨著強烈颱風璨樹接近，依目前路徑預測，11日起東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島風雨增大，並有局部豪雨發生的可能；12日東部、東北部地區可能有局部豪雨等級以上的強降雨，中部以北地區及其他山區亦可能有局部大雨或豪雨。
氣象局強調，目前颱風路徑預測仍有不確定性，璨樹是暴風圈小、但中心附近的風雨相當劇烈，璨樹可能北轉的時間、角度，會明顯影響風雨大小和威脅程度；璨樹可能以中度颱風上限、甚至強烈颱風的強度靠近台灣，提醒民眾務必做好防颱準備。
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