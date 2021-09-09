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疫苗副作用吃止痛藥無效？中醫表裡調理抗疫苗副作用

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
接種新冠肺炎疫苗，若出現副作用，中醫可依據個人體質、身體穩定度與症狀的不同調整處方，有效協助患者舒緩不適。 圖／ingimage
接種新冠肺炎疫苗，若出現副作用，中醫可依據個人體質、身體穩定度與症狀的不同調整處方，有效協助患者舒緩不適。 圖／ingimage

完成兩劑莫德納疫苗的40多歲護理師，擔心「被卡車輾過」的副作用纏身，在身體出現稍稍不適的狀況下，立即求助中醫調理，規則服藥後，傳言中的嚴重疫苗副作用再也沒發生；同是一起接種兩劑莫德納的同事，接種後初期也有稍微不適，後續自認身體能撐過，未尋求協助，休息三天反而愈來愈不舒服。開業中醫師陳麒方表示，疫苗副作用可以透過中醫給予一定的協助。

陳麒方表示，接種不同類型的疫苗，以及第幾劑，都會產生不同程度的副作用。多數民眾面對副作用，第一時間都是想到「服用止痛藥」，只是有些民眾會反應效果有限，不適感仍然存在，他表示，西藥能改善的效果，可能只有單一的項目，但中醫可以全面性的調理，從體質、各別症狀等一一調理。

陳麒方表示，近期協助的疫苗副作用患者，多採取有「表裡雙解」、「調和營衛」等方式。他解釋，「表裡雙解」應用狀況是依照患者既有表證，如病情長短、急重，作為分辨，再搭配裡證，如患者有表現出腸胃不適等，對症下藥。

陳麒方表示，如果只單解「表證」未解「裡證」，會導致單治裡則外邪不解，故兩者必須要同時處理，解表藥和清裡藥需一同使用，才有辦法消滅讓惱人的副作用。

同時也要搭配「調和營衛」的概念，從調節身體免疫系統、增進氣血循環著手，配合體質因素，決定最適合患者的處方。

莫德納疫苗 中醫

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