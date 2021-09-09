璨樹恐挾豪雨 森林遊樂區將視雨量提早決定休園時機

機車的價格較易入手、機動性高，是不少民眾通勤的代步工具，高居不下的機車密度，也讓台灣有「機車王國」的稱號。不過，機車的功能、造型不斷推陳出新下，有網友就抱怨，許多新款的車型都把「踩發桿」移除，讓他認為實在相當不便，話題曝光後，引發熱烈討論。

2021-09-09 17:13