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璨樹恐挾豪雨 森林遊樂區將視雨量提早決定休園時機

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
璨樹颱風下午2時路徑潛勢預報。圖／氣象局提供
璨樹颱風下午2時路徑潛勢預報。圖／氣象局提供

強烈颱風「璨樹」侵台機率高，預估將為全台帶來豪雨，林務局今天表示，將依中央氣象局預測雨量資訊，提早決定森林育樂場域休園時機，呼籲民眾暫勿前往山區活動。

為保障遊客安全，林務局表示，國家森林遊樂區、平地森林園區與林業文化園區等森林育樂場域，將依中央氣象局預測雨量決定預警性休園時機，並參考縣市政府停班課情形滾動調整，最新開休園訊息將於台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw ）公告。

林務局表示，為避免颱風豪雨造成災害，林務局轄下各森林育樂場域工作人員將啟動各項防颱整備作業，包括確認各項排水設施通暢、備用電力與糧食儲備正常、設施結構安全無虞、固定門窗玻璃及易搖晃設施、無線電等聯外通訊系統暢通，以及備妥緊急醫療器材。另場域相關在建工程則進行工地整理，並已啟動人員、機具撤離等應變工作。

璨樹颱風 森林遊樂區

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