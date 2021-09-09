1919陪讀計畫募集6千萬 打造弱勢兒少「家外之家」

基督教救助協會1919陪讀班成立17年來，資助超過5.5萬人次的弱勢兒少，而根據陪讀計畫109學年度上學期成果報告，109年受助的2180名兒少中，近8成不是由父母共同照顧，有2成1的家庭有經濟、成癮、身心障礙等特殊狀況，陪讀班今年預計募款6000萬元、持續服務2500名兒少，讓孩子到陪讀班接受免費課輔、品格教育、才藝訓練、營養晚餐、家庭關懷，擁有一個溫暖的「家外之家」，在安全與愛的環境中成長。

台中后里眉山1919陪讀班，由人稱「師母」的高悉音一手建立，12年來，從沒有人、沒有錢，到現在有31個國中小孩子、一家「耕水食堂」。高悉音回想，當初從外地到后里搭起弱勢孩子的家，卻遭到旁人嘲笑在垃圾堆裡翻垃圾回家養，她則堅定回對方，「如果好好帶，只要孩子變好，就是賺到啦。」

高悉音坦言，曾經累到想放手，但「放手了，這些孩子怎麼辦？」於是繼續咬牙苦撐，所幸５年多前兒子黃仁祈回來一起幫忙，不只陪孩子做功課，更帶他們種菜、煮飯、做木工、玩樂器、登山，更開設了一家食堂，讓孩子在食堂學習技能、與客人互動、賺工讀金。黃仁祈說，他從不認為這裡只是一個陪讀班，而是一個陪著孩子經歷生命各種不堪過程的家，陪著他們慢慢變好。

高悉音說，陪讀班就是孩子的避風港，曾有孩子為了躲避父母的追打，逃到陪讀班，她擋在門口，讓孩子上樓，霸氣地攔阻帶著刀的家長，「在這裡，孩子永遠吃得飽，犯錯也不會被打罵，我會陪著孩子一起想做錯事的原因。」

基督教救助協會副秘書長鄭夙珺表示，根據「1919陪讀計畫109學年度上學期成果報告」，救助協會資助的2180位兒少中，有近8成（77%）不是由父母共同照顧；近6成是單親或偽單親家庭；近2成為祖父母或親戚照顧。有2成1的家庭有特殊狀況，其中「家庭經濟」是最大困境，佔27%；其次為成癮問題，佔21%；第三為「身心障礙」；第四為「教養問題」。

鄭夙珺說，當孩子的身處多重問題時，對身心發展、自我形象、學習能力都會造成影響，陪讀班的功能，就是提供給孩子一個愛與接納的環境，成為孩子成長過程中的家外之家。

鄭夙珺表示，1919陪讀計畫除了營養餐點、課輔、還有家訪、多元培力計畫、甚至還會免費提供家長微型意外險，17年來幫助超過5.5萬人次的弱勢兒少，在110學年度預計持續資助2500名弱勢家庭兒少，需要募得6000萬元的年度經費，盼民眾能踴躍捐款支持，讓更多孩子能在這個家外之家健康成長。